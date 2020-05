Arezzo, tutte le notizie di oggi: 24 Maggio

By Redazione

Caos movida, saltano tutte le regole, scatta lo sgombero forzato in centro

La notte scorsa dall 22,00 la situazione in centro è tornata come prima del contenimento dell’epidemia di Coronavirus.

Assembramenti, distanziamento sociale non rispettato e mancato utilizzo delle mascherine.



E’ stato pertanto deciso di far allontanare le centinaia di persone che affollavano le piazze del centro storico.

Infatti la calca era in piazza San Francesco, piazza della Badia e piazza Sant’Agostino.

Così è partito l’ordine di chiudere subito i locali.

Sul posto carabinieri, municipale e la polizia, non sono state elevate multe.

I locali sono stati tutti collaborativi e le persone sono state fatte allontanare sensa tensioni.

Farmacista e cliente fanno arrestare rapinatore

E’ entrato nella farmacia di Via Romana con il casco integrale da motociclista, un coltellino e ha minacciato la farmacista chiedendo i soldi della cassa.

Ma la dottoressa ed un cliente, hanno avuto una reazione che ha fatto scappare il rapiantore.



Una breve fuga a piedi, infatti gli uomini della Volante della Questura, lo hnno rintracciato e ammanettato.

L’uomo, M.D., 46 anni, è lo stesso che nel giro di pochi giorni ha messo in atto una serie di furti nelle auto in sosta, approfittando della distrazione dei proprietari impegnati a caricare o scaricare la spesa dalle macchine.



in aggiornamento