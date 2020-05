Arezzo, tutte le notizie di oggi: 14 Maggio

Provincia: nuovi cartelli stradali, “tenere distanza di sicurezza dai ciclisti”

L’operazione distanza di sicurezza auto-ciclisti verrà inaugurata domani con la presenza di Daniele Bennati, corridore che da poco ha lasciato il professionismo.

Sulla provinciale della Foce è gia stato installato il primo nuovo cartello stradale sperimentale installato dalla Provincia, con scritto in stampatello in rosso: “Attenzione”.

Sotto: “strada frequentata da ciclisti”.

Una banda gialla con i disegni di una macchina e una bicicletta, segnala 1,5 mt da osservare in fase di sorpasso.

Poi: “Circolare con prudenza, mantenere la distanza consigliata”.

Certamente soddisfatti coloro che vanno in bici, forse un pò meno gli automobilisti che non sopportano gli altri.

Botte tra cognati fuori dal tribunale al termine dell’udienza

Il fatto è accaduto ieri pomeriggio, fuori dalla Vela e sono dovuti intervenire il 118 con l’ambulanza e la Volante della polizia.

terminata l’udienza, all’uscita daltribunale sono venuti alle mani l’ex marito della donna, imputato nel processo, e il fratello della donna.

Attimi di paura, con alcuni passanti, anche una signora e un bambino piccolo, spettatori della scena.

A sedare la lite l’intervento dell’agente del Corpo Vigili Giurati che ha diviso i due.

Il fratello della donna sarebbe rimasto leggermente ferito ed è dovuto ricorrere alle cure dei medici.

Il caso di maltrattamenti in famiglia, classificato come reato contro le fasce deboli, viene seguito nonostante il Coronavirus

in aggiornamento