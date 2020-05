Il coronavirus potrebbe essere trasmesso anche con il seme

A indicarlo è un piccolo studio cinese, secondo cui alcuni pazienti hanno mostrato tracce del nuovo coronavirus nello sperma.

In Cina un gruppo di scienziati dell’ospedale municipale di Shangqiu ha analizzato i campioni di sperma di 38 pazienti che erano risultati positivi al Covid-19.

Tra di loro alcuni erano ancora positivi mentre altri erano guariti all’infezione.

Lo studio appena pubblicato su Jama, dimostra o come il nuovo coronavirus possa persistere nello sperma di alcuni pazienti affetti dalla Covid-19.

L’autore della ricerca Diangeng spiega che dei 38 uomini, 15 (39,5 per cento) erano nella fase acuta dell’infezione.

Gli altri si erano ripresi.

Dai risultati dei test sul seme si è scoperto che sei pazienti (15,8 per cento) avevano tracce di SARS-CoV-2 nello sperma.

Tra questi un quarto di coloro che erano ancora infetti aveva il virus nello seme, ma il risultato degno di nota per gli scienziati che hanno pubblicato la ricerca sulla rivista JAMA, era che l’8,7 per cento di coloro che erano guariti aveva tracce di Covid nel seme.

Al momento lo studio cinese non dimostra che il virus può essere trasmesso per via sessuale, ma suggerisce che è possibile.

Motivo per cui gli scienziati dello studio invitano all’astinenza durante l’infezione e nella fase di recupero.

Sebbene non sia ancora chiaro se il virus possa essere effettivamente trasmesso per via sessuale, secondo gli esperti sarebbe più prudente evitare i rapporti, l’astinenza o l’uso del preservativo potrebbero essere considerati mezzi preventivi per questi pazienti.

Evitare il contatto con la saliva e il sangue del paziente potrebbe non essere sufficiente.

Al momento lo studio lascia molte domande aperte, incluso per quanto tempo il virus resiste nel seme anche dopo la guarigione.

Ricordiamo, comunque, che la principale modalità di trasmissione del nuovo coronavirus sono le ormai famose goccioline di saliva e che trovare tracce nel sangue, nelle feci nelle lacrime e nello sperma dei pazienti affetti dalla Covid-19 non vuol dire per forza che il virus possa essere contagioso.