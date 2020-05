Arezzo, tutte le notizie di oggi: 9 Maggio

Identificato il vandalo di Saione

Questa mattina, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Arezzo, al termine delle relative indagini, hanno denunciato in stato di libertà un italiano, di 53 anni, per aver danneggiato ad aprile le vetrine dei negozi della zona Saione con un martello.

I fatti si sono verificati in due occasioni distinte.

Durante la notte tra la Pasqua e la Pasquetta, un soggetto travisato aveva infranto con un oggetto contundente le vetrine di due negozi di parrucchiere, in zona Saione. Dopo 3 giorni, lo stesso individuo era tornato di fronte ad uno dei due negozi già danneggiati per accanirsi nuovamente sulle vetrine per poi, immediatamente dopo, colpire quelle di un compro-oro, di una rivendita di sigarette elettroniche e della filiale di una banca. I carabinieri hanno da subito avviato una serrata indagine che, grazie anche alla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, ha portato alla ricostruzione degli eventi e all’identificazione dell’autore. L’attività investigativa ha permesso di scoprire il modus operandi dell’uomo, il quale raggiungeva nelle ore notturne il centro abitato con la propria autovettura e, successivamente, travisato con guanti, cappuccio e mascherina, portando con sé uno zaino dove era custodito il martello utilizzato per infrangere le vetrine, di fronte all’obiettivo scelto, si accaniva colpendo in più punti le vetrine. L’uomo avrebbe agito per risentimenti personali nei confronti degli esercenti colpiti. Durante la fase delle perquisizioni a carico dell’indagato, i carabinieri hanno individuato l’autovettura utilizzata per gli spostamenti.

Hanno anche rinvenuto gli indumenti indossati in occasione degli episodi, lo zaino e il martello utilizzato per le effrazioni.

Dovrà ora rispondere del reato di danneggiamento aggravato.

Picchia per mesi moglie figlia, denunciato padre padrone

Continuo l’impegno dei Carabinieri nel contrasto alla violenza di genere, teso a contrastare episodi di duratura sofferenza e prostrazione anche psicologica delle vittime.

Mesi di soprusi, minacce e violenza, la vita di una madre e di una figlia sull’orlo del baratro.

Vittime di un marito feroce, di un padre aggressivo.

Impaurite e senza certezze si rivolgono ai Carabinieri del Comando Stazione di Anghiari che avviano un’attività d’indagine d’iniziativa per far luce e trovare riscontri utili per procedere nei confronti dell’uomo. I militari, in modo minuzioso e articolato ricostruiscono un anno di percosse e maltrattamenti, comportamenti ostili, minacce di morte rivolte alla figlia e varie vessazioni.

Denunciano il padre padrone, scandagliando ogni singolo episodio utile, al fine di scongiurare conseguenze ulteriori, riuscendo a porre fine ai tormenti delle vittime.

Al momento la donna e la minore sono al sicuro, domiciliano lontane dal loro aguzzino, sperando in un destino migliore.

Trovati in giro con hashish e coltello proibito, in quattro finiscono nei pasticci

I Carabinieri della Stazione di Anghiari hanno sorpreso in tarda serata 4 giovani all'interno di un parco pubblico che non hanno saputo fornire giustificazioni riguardo la loro presenza in quel luogo, perquisiti, i militari hanno inoltre rinvenuto su uno dei 4, dieci grammi di sostanza stupefacente e un coltello di 25 cm.

Il giovane è stato segnalato ai sensi dell’art. 75 L.103 del D.P.R. 309/1990 per possesso di sostanze stupefacenti e denunciato per porto d’armi od oggetti atti a offendere.

I giovani sono stati tutti sanzionati per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità in relazione al D.P.C.M. 25/03/2020 – misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.



