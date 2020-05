Arezzo, tutte le notizie di oggi: 8 Maggio

Agenti fermano ai giardini “Porcinai”, tre pregiudicati senza documenti né permesso di soggiorno

Polizia di Stato e Polizia Municipale hanno effettuato un sopralluogo congiunto in centro città, durante il quale sono stati controllati numerosi soggetti.

Nella zona dei giardini del “Porcinai” sono stati fermati tre uomini, i quali a specifica richiesta, non sono stati in grado di mostrare i documenti di identificazione personale.Continua a leggere



Si è pertanto reso necessario l’accompagnamento presso il gabinetto di polizia scientifica della Questura di Arezzo per procedere alla identificazione mediante rilievi foto dattiloscopici.

E’ così emerso che si trattava di tre uomini, tutti di nazionalità marocchina, di età compresa tra i 29 e i 34 anni, con numerosi precedenti penali.

A loro carico, considerato che erano privi del regolare permesso di soggiorno e pertanto irregolari nel territorio dello Stato, è stato redatto verbale di identificazione, elezione di domicilio e nomina del difensore per procedere successivamente al loro deferimento all’autorità giudiziaria.

Ruba borsa da un’auto, mentre la proprietaria scarica la spesa, seguito, subito arrestato dalla Polizia

Ieri, gli agenti della Questura di Arezzo hanno rintracciato ed arrestato in flagranza di reato un noto pregiudicato aretino, M.D. di 46 anni, responsabile di un furto.

Verso l’ora di pranzo, nei pressi di viale Giotto, una signora di ritorno presso la sua abitazione dopo avere fatto la spesa, è stata derubata della borsa e di tutti gli effetti personali la donna, intenta a scaricare gli acquisti dalla vettura, aveva lasciato la borsetta all’interno dell’auto. Continua a leggere

Un ladro avvezzo a questo genere di reati, di passaggio sul posto, ne ha subito approfittato impossessandosi della borsa e dandosi alla fuga in direzione del parco Pertini.

Fortunatamente, due persone notata la scena allertano il 113, consentendo un tempestivo intervento della Squadra Volanti. Uno dei segnalatori segue il ladro in fuga, fornendo preziose indicazioni agli agenti che, sulle tracce dell’uomo, lo raggiungono in prossimità della sua abitazione recuperando la refurtiva, una borsa del valore di 500€, un telefono cellulare, le chiavi di casa, un borsello porta documenti e altri effetti personali, inoltre tutti i documenti, gettati dal ladro in un cassonetto dell’immondizia.

Grande soddisfazione espressa dalla derubata che, arrivata in questura, si è vista restituire tutto a tempo di record.

L’autore del furto è stato tratto in arresto in attesa della fissazione dell’udienza.

Lunedi 11 Maggio l’Enel effettuerà lavori di trasferimento possibili disagi

I tecnici dell’azienda elettrica completeranno un’operazione di spostamento impianti elettrici di media e bassa tensione nell’ambito delle opere del Comune di Arezzo per l’apertura della nuova viabilità di raccordo tra la SR 71 umbro casentinese e via Buonconte da Montefeltro.Continua a leggere

Le squadre operative di E-Distribuzione hanno programmato i lavori in modo da ridurre quanto possibile i disagi limitatamente all’abitato di Ca’ de Cio.

L’intervento deve svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiede un’interruzione temporanea del servizio che E-Distribuzione ha programmato per lunedì 11 maggio, a partire dalle ore 13:00 con fine lavori nel pomeriggio. Grazie a bypass da linee di riserva, l’area fuori servizio sarà circoscritta a un gruppo ristretto di utenze tra via Buonconte, strada Ca’ de Cio, località Antria, Puglia, via Casentinese e limitrofe.



in aggiornamento