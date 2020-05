Assemblea Lega Pro: promosse, Monza, Vicenza e Reggina

Si è da poco conclusa l’assemblea di Lega Pro che doveva decidere circa l’eventuale conclusione anticipata del campionato e sul criterio di scelta delle promosse in serie B e retrocessioni.

L’assemblea dei presidenti ha votato a favore della conclusione anticipata del campionato con conseguente sterilizzazione della classifica.

E’ poi seguita la discussione e conseguente votazione per la determinazione dei criteri per la scelta delle società da promuovere in serie B. la votazione ha stabilito che siano promosse tra i cadetti le prime di ogni girone (Monza, Vicenza e Reggina) e che la quarta promossa sia determinata in base alla media punti metodo che vede prevalere il Carpi che supera, seppur di poco, il Bari.

E’ stata infine deciso il blocco delle retrocessioni e quello dei ripescaggi dalla serie D.

Le decisioni prese dall’assemblea dei presidenti di Lega Pro dovranno essere ratificate dal prossimo Consiglio Federale.