Follie per un panino ad Arezzo

Alcuni lettori ci segnalano come in questi giorni, per accedere al Mc Donald’s di via Fiorentina, ci siano lunghe code in strada.

Una lunga colonna di auto, moto e motorini, tutti in attesa di accedere al Mc Drive, ovvero dove si possono acquistare i prodotti per l’asporto.

I lettori ci assicurano che i tempi di attesa erano biblici, almeno circa mezz’ora, tanto che alcuni hanno fatto retro front e hanno rinunciato.

Salve fatte le scelte e la libertà di farle di ognuno, stride un poco con l’invito di sostenere l’economia locale, con l’acquisto di prodotti del territorio a “chilometro 0”, per rilanciare e aiutare i produttori aretini a ripartire.

Occasione mancata, dispiace, evidentemente il panino plasticoso e gommoso ha la meglio sul rocchio e sulla salsiccia per alcuni, che si sobbarcano anche tempo e fatica per pigliarselo.

Contraddizioni a parte, anche noi invitiamo a privilegiare il buon cibo aretino, che ha due vantaggi; è genuino e mette in tasca dei soldi a un imprenditore locale e non ad un multimiliardario americano.