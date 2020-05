By Redazione

Ormoni femminili sugli uomini come arma contro il Coronavirus lo stanno verificando alcuni medici americani con esperimenti clinici.

Lo scrive il New York Times.

L’idea parte dal riconoscimento che le donne, hanno meno probabilità di ammalarsi gravemente e più probabilità di sopravvivere.

“C’è una grande differenza tra il numero degli uomini e delle donne nei reparti di terapia intensiva e gli uomini sono messi peggio”, secondo la dottoressa Sara Ghandehari, pneumologa e medico di terapia intensiva al Cedars-Sinai di Los Angeles.

Ghandehari dice che il 75% dei pazienti della sua rianimazione e quelli intubati sono uomini.

La dottoressa ha evidenziato che anche le donne incinta, che hanno alti livelli di estrogeno e progesterone, tendono ad avere forme lievi di coronavirus.

Ma secondo alcuni esperti che studiano le differenza di sesso nell’immunità gli ormoni potrebbero non essere la risoluzione.