Arezzo, tutte le notizie di oggi: 30 Aprile

(alle ore 23,40 di ieri notte), è morto presso l’Ospedale San Donato di un ospite, di 84 anni, della RSA di Montevarchi.

La situazione dalle ore 14 dal giorno 29 alle ore 14 del giorno 30 aprile evidenzia 14 nuovi casi così suddivisi:



Arezzo 2 ( 1 residente ad Arezzo, ma domiciliato a Marciano della Chiana)

Badia Tedalda 1

Bibbiena 2

Capolona 1

Cavriglia 1

Loro Ciuffenna 1

Montevarchi 3

Pratovecchio Stia 1

Subbiano 1

Terranuova Bracciolini 1

Quindi 14 in provincia di Arezzo.

I guariti sono 13

Negli ultimi giorni, un centinaio le verifiche fatte dai finanzieri di San Giovanni Valdarno durante le quali, sono stati pizzicati quattro recidivi, nei pressi della stazione ferroviaria di Montevarchi, provenienti da una provincia emiliana.

Sono persone gia' note alle forze dell'ordine, anche per altre vicende.

Sempre nel Valdarno, una persona fermata aveva con sè piccole dosi di cocaina, scattata la denuncia e il squestro dello stupefacente.

Un trentenne era in giro senza giustificato motivo, per le vie di Montevarchi, a bordo di un motociclo senza assicurazione e con la patente sospesa.

Per tutti, si è provveduto alle contestazioni per inosservanza delle misure anticonvid-19. il conto sara’ un po’ piu’ “salato” per i recidivi, che dovranno pagare una sanzione raddoppiata, da un minimo di 800 a un massimo di 6.000 euro.

