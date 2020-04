Un noto sito “aretino” ha messo l’Ospedale di Foiano in “cucina”

By Redazione

Fra le ricette tipiche dell’aretino potete trovare anche quella relativa all’ospedale di Foiano, potete scegliere fra antipasto, primo e secondo, contorno e pure il dessert.

Di sicuro l’articolista del noto portale (ormai non più aretino, sic) si è sbagliato quando ha messo la categoria, noi ci scherziamo su sperando che non se la prenda.

Però è divertente cercare una ricetta e imbattersi pure qui nel Coronavirus, ormai il tema non ci da scampo lo trovi nello sport, nel costume, nello spettacolo e affolla la cronaca.

Un altro amico ci fa notare come questo articolo sia molto simile a quello pubblicato in precedenza da un altro notorio giornale di Arezzo che in passato aveva il vezzo, lui, di scopiazzare gli articoli da questo. E’ proprio vero che con il Coronavirus il mondo sta cambiando.