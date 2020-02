Andamento lento

Motori rombanti, contachilometri a pieni giri, valvole in spolvero e a tutto gas…no, fermi tutti, non è proprio così.

Gli uffici della Motorizzazione Civile di Arezzo, uffici pubblici e quindi di pubblica utilità, dal 24 febbraio prossimi saranno aperti solo 3 giorni a settimana.

Resteranno chiusi nei giorni di martedì e venerdì creando, in questo modo, disagio a tutta l’utenza.

Purtroppo è una brutta abitudine , consolidata, che nel pubblico gli orari siano brevi, scomodi, e sembra quasi fatti più a misura di chi ci lavora più che per l’utenza a cui servirebbero davvero.

In attesa di informazioni a riguardo, mi raccomando, non abbiate fretta, tanto qui si va avanti…col freno tirato.