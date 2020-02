Chiara Salvagnoni vince un bronzo tricolore nel lancio del peso

By Ufficio Stampa

Chiara Salvagnoni ha vinto la medaglia di bronzo nel lancio del peso ai Campionati Italiani Indoor di Ancona.

L’aretina, nata nel 2000, ha vissuto il suo debutto nella categoria Promesse e si è confrontata con avversarie più grandi e più esperte, ma è riuscita comunque nell’impresa di salire sul podio e di confermarsi tra le migliori italiane della disciplina.

Il bronzo è stato blindato con il sesto e ultimo lancio di 12.85 metri che le ha permesso di scavare un solco dalle inseguitrici e di piazzarsi alle spalle delle sole Martina Carnevale del 1998 dell’Atletica Studentesca Rieti e di Sydney Giampietro del 1999 delle Fiamme Gialle.

Salvagnoni è tesserata per l’Atletica Firenze Marathon ma è cresciuta e si allena con l’Alga Atletica Arezzo insieme al tecnico Fabio Forzoni con cui da anni condivide un percorso di crescita sportiva che è stato costellato di numerosi successi, tra cui spiccano i due titoli italiani vinti nel 2017 e nel 2019 nelle categorie Allievi e Juniores, oltre alla convocazione in nazionale.

Il terzo posto raggiunto tra le Promesse, dunque, dà ulteriore continuità a questi risultati ed è arrivato al termine di una prova di carattere in cui l’aretina è riuscita ad esprimersi al meglio delle sue potenzialità nonostante un disturbo alla schiena che da mesi ne condiziona la preparazione. «Il bronzo rappresenta il miglior risultato a cui potevo ambire – commenta Salvagnoni. – L’inizio della gara è stato titubante, ma lancio dopo lancio sono migliorata fino ad un ottimo 12.85 che è valso una medaglia di grande valore sia perché è arrivata al debutto nella categoria Promesse sia per i fastidi alla schiena con cui convivo da quasi un anno, andando a ripagare l’impegno nella preparazione insieme al mio allenatore Forzoni».

Le soddisfazioni dell’Alga Atletica Arezzo sono proseguite anche a Firenze ai Campionati Toscani Allievi dove Federico Rubechini del 2004, al primo anno in categoria e allenato da Marcello Sadocchi, ha vinto l’argento nel salto in alto con 1.82 metri.

Questo risultato rappresenta una positiva carica d’entusiasmo in vista dei Campionati Italiani Allievi che sabato 15 e domenica 16 febbraio vedranno l’aretino impegnato nell’alto sulla pista del PalaIndoor di Ancona, con l’ambizione di provare a centrare anche una medaglia tricolore.

Un terzo posto, infine, è arrivato per i Cadetti del 2005-2006 che hanno gareggiato in una manifestazione regionale a Firenze, con Nicholas Gavagni che è emerso nel salto triplo con 11.53 metri, ma hanno ben figurato anche Viola Cappelli (quarta nel lungo con 5.74), Giovanna Gennai (quarta nel triplo con 10.11) e Rachele Pellegrini (quinta nel triplo con 10.09). «Questi piazzamenti – spiega Gloria Sadocchi, responsabile del settore agonistico dell’Alga Atletica Arezzo, – rappresentano un motivo di forte soddisfazione perché sono arrivati con ragazzi al primo anno nelle rispettive categorie che sono dunque riusciti a piazzarsi davanti anche ad atleti più grandi, ribadendo la bontà del lavoro svolto dai tecnici del nostro settore giovanile».