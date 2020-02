By Ufficio Stampa

Amen Scuola Basket Arezzo missione compiuta a Livorno.

Gli amaranto escono fuori alla distanza e piegano il Don Bosco.

Toscana Food Don Bosco Livorno-Amen Scuola Basket Arezzo 59-74

Parziali: 17-12; 31-32; 50-54

Toscana Food: Mori, Bellavista ne, Creati 1, Onojaife 5, Ense, Mencherini 14, Bechi 8, Kuuba 7, korsunov 15, Mazzantini ne, Tintori 9, Paoli ne. All. Aprea

Amen: Rodriguez, Ghini 1, Andreani ne, Cutini 21, De Bartolo 18, Tenev 23, Calzini 2, Di Nuzzo ne, Castelli, Giommetti, Provenzal 9. All. Milli

Terzo successo esterno stagionale per l’Amen Scuola Basket Arezzo che si impone al PalaMacchia di Livorno contro il Don Bosco per 74 a 59.

Partono forte i padroni di casa che mettono in difficoltà gli amaranto con la loro energia, la SBA è molto imprecisa nel primo quarto (9% da 2 punti) così la Toscana Food allunga fino al 16-6. Un parziale di 6-1 per l’Amen permette alla squadra di coach Milli di chiudere alla prima sirena sotto 17-12.

Nel secondo quarto la trama non cambia. il Don Bosco allunga nuovamente a +10 sul 30-20, gli amaranto hanno qualche problema di falli con Rodriguez, ma hanno uno scatto d’orgoglio prima del riposo.

Cutini e De Bartolo affiancano nelle realizzazioni un determinato Tenev, così il contro break aretino viene firmato anche da una tripla di Provenzal. All’intervallo l’Amen si trova in vantaggio per 32-31, con l’inerzia della gara a proprio favore che prosegue al rientro in campo.

Il trio Cutini-De Bartolo-Tenev si carica le responsabilità offensive della SBA che non riesce a scappare via solamente per le iniziative di Mencherini che punisce la difesa amaranto.

A fine terzo quarto Amen avanti 54-50, gli amaranto non mollano la presa e con i tiri da fuori scavano il solco decisivo.

Livorno infatti fatica contro la difesa aretina mettendo a referto solo 9 punti realizzati nell’ultimo quarto, nell’altra metacampo l’Amen costruisce buone soluzioni ed arriva fino ad un vantaggio in doppia cifra.

Il finale di 74 a 59 premia la SBA che ottiene un successo importante in chiave classifica dando continuità al successo casalingo contro Prato.

Da sottolineare la prova convincente di Tenev ed il prezioso contributo di Ghini nei 17 minuti giocati dal giovane classe 2003, prodotto del vivaio amaranto.

Domenica prossima al Palasport Estra arriva l’altra livornese, quella Pielle che all’andata superò l’Amen per 75 a 65 e che adesso precedete il quintetto di coach Milli di due punti in classifica. Palla a due alle ore 18.15.