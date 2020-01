L’ansia dell’Ansa

Dispiace dovere associare a questa notizia la figura, mai troppo compianta, del pilota motociclistico Fabrizio Meoni, a 15 anni dalla morte nel 2020.

L’Ansa però ha preso una toppata clamorosa, come si può vedere nella notizia pubblicata in foto, parlando della statua posta in una rotonda, dove molti motociclisti si fermano per fare una foto.

Castiglion Fiorentino è citato dal cronista Ansa come comune in provincia di…FIRENZE !!!!

A meno di secessione, fulmineo trasferimento di exclave provinciale o indipendenza da Arezzo, e fino a prova contraria, Castiglioni è sotto la giurisdizione aretina, e stupisce come questa svista clamorosa sia passata sotto silenzio così.

Attendiamo con ansia la reazione del sindaco Mario Agnelli, così come di illustri concittadini/e che all’Ansa collaborano (l’avrà scritto questa figura l’articolo ?), che mal digeriranno essere associati al Giglio piuttosto che al Cavallino.

Non merita di essere così trattata la memoria del pilota, ma ormai, come si dice, la cosa è stata fatta.