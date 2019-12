Il 31 tutti al veglione di fine anno in piazza Grande!

Da non perdere il 31 dicembre in piazza Grande.

Gli ospiti più importanti saranno LoScartoni (detto anche Prezzemolo) e Francesco Di Gesù (che si è definito Frankie hi-nrg mc), un cinquantenne che insiste a volersi spesso far passare per ragazzo recitando un rap ormai stracotto e bolso.

Si guardi e ascolti, in proposito, il video di uno dei suoi brani più noti, intitolato Pedala

Il comune di Arezzo era alla canna del gas perché nessuno aveva raccolto il suo invito a fare un’offerta al ribasso su quanto messo a gara per organizzare un ultimo dell’anno scintillante.

In effetti LoScartoni (volontario a gratis quanto si vuole) è un re, ma quello delle piazze in cui non si sa che fare per qualche ora, #maqualcosabisognafare.

In effetti era difficile trovare qualche ospite di valore a scelte tutte fatte e big collocati, così si è scelto quella specie di impiegato bancario fattosi rapper che risponde al nome di Francesco di Gesù.

L’impressione è che il meglio sarà il brindisi di mezzanotte, che se gradato farà dimenticare quanto vissuto prima e vivere distorto quanto accadrà dopo, tra le bestemmie dei (pochi) abitanti di Piazza Grande.

PS: Il pubblico sarà limitato a 4000 persone, ma è facile prevedere che non ci sarà bisogno di bloccare l’ingresso di nessuno…