Minicross, quattro giovani campioni aretini premiati a Montevarchi: il futuro corre su due ruote

Quattro giovani talenti del motociclismo aretino protagonisti a Montevarchi, dove sabato 17 ottobre, durante il Trofeo delle Regioni Minicross 2026, si è svolta la premiazione dei campioni toscani della stagione.

La cerimonia, organizzata dalla Delegazione Provinciale di Arezzo della Federazione Motociclistica Italiana, si è tenuta presso lo stand del Comitato Regionale Toscana, alla presenza di rappresentanti federali, famiglie e appassionati.

Quattro giovani piloti, quattro storie di successo, accomunate dalla passione per le due ruote e dai risultati conquistati sui circuiti regionali e nazionali.

A ricevere gli attestati di merito, realizzati appositamente dalla Delegazione Provinciale FMI, sono stati:

Lapo Aglietti , dell’Associazione Motociclistica Aretina, campione toscano Minicross 2026 nella categoria 125 Junior.

, dell’Associazione Motociclistica Aretina, campione toscano Minicross 2026 nella categoria 125 Junior. Ettore Milighetti , del Moto Club Fabrizio Meoni di Castiglion Fiorentino, campione toscano Minicross 2026 nella categoria Junior 85.

, del Moto Club Fabrizio Meoni di Castiglion Fiorentino, campione toscano Minicross 2026 nella categoria Junior 85. Niccolò Tellini , del Moto Club Fabrizio Meoni di Castiglion Fiorentino, campione toscano Minicross Debuttanti e campione italiano Mini Enduro.

, del Moto Club Fabrizio Meoni di Castiglion Fiorentino, campione toscano Minicross Debuttanti e campione italiano Mini Enduro. Valentino Squarcialupi, dell’Associazione Motociclistica Aretina, campione toscano Minicross 2026 nella categoria Cadetti 65.

La scelta di consegnare i riconoscimenti durante il Trofeo delle Regioni, manifestazione che riunisce le migliori rappresentative giovanili italiane, ha dato alla premiazione un significato particolare. Per i ragazzi, la soddisfazione di ricevere un attestato davanti al pubblico di casa, dopo una stagione fatta di allenamenti, gare e sacrifici.

«Sono davvero fiero dei risultati ottenuti da questi ragazzi aretini, ognuno nella propria categoria», ha dichiarato Luca Dirindelli, delegato provinciale FMI di Arezzo.

«Hanno affrontato la stagione con impegno, sacrificio e grande sportività, e questi titoli sono il giusto premio per il loro lavoro e per quello delle loro famiglie. Consegnare gli attestati qui a Montevarchi, durante il Trofeo delle Regioni, è un modo per dire loro che il territorio crede in loro e li sostiene».

Un riconoscimento che coinvolge anche le società sportive. Dirindelli ha infatti ringraziato l’Associazione Motociclistica Aretina e il Moto Club Fabrizio Meoni di Castiglion Fiorentino per l’attività svolta durante tutta la stagione, dagli allenamenti alla partecipazione alle competizioni.

Un ringraziamento è stato rivolto anche alle famiglie, fondamentali per accompagnare i giovani piloti nel loro percorso sportivo.

Quattro titoli che raccontano una bella realtà del motociclismo aretino, fatta di passione, impegno e società capaci di far crescere nuovi talenti.

E mentre i grandi discutono di motori, classifiche e futuro dello sport, questi ragazzi hanno già trovato il modo migliore per farsi notare: vincere.