HomeCronacheSportMinicross, quattro giovani campioni aretini premiati a Montevarchi: il futuro corre su...
I quattro giovani campioni del Minicross premiati dalla FMI Arezzo a Montevarchi durante il Trofeo delle Regioni 2026
Lapo Aglietti, Ettore Milighetti, Niccolò Tellini e Valentino Squarcialupi durante la premiazione FMI a Montevarchi.

Minicross, quattro giovani campioni aretini premiati a Montevarchi: il futuro corre su due ruote

La Delegazione FMI di Arezzo celebra Lapo Aglietti, Ettore Milighetti, Niccolò Tellini e Valentino Squarcialupi durante il Trofeo delle Regioni Minicross 2026.

Redazione
By Redazione

-

Redazione

Minicross, quattro giovani campioni aretini premiati a Montevarchi: il futuro corre su due ruote

La Delegazione FMI di Arezzo celebra Lapo Aglietti, Ettore Milighetti, Niccolò Tellini e Valentino Squarcialupi durante il Trofeo delle Regioni Minicross 2026.

Quattro giovani talenti del motociclismo aretino protagonisti a Montevarchi, dove sabato 17 ottobre, durante il Trofeo delle Regioni Minicross 2026, si è svolta la premiazione dei campioni toscani della stagione.

La cerimonia, organizzata dalla Delegazione Provinciale di Arezzo della Federazione Motociclistica Italiana, si è tenuta presso lo stand del Comitato Regionale Toscana, alla presenza di rappresentanti federali, famiglie e appassionati.

Quattro giovani piloti, quattro storie di successo, accomunate dalla passione per le due ruote e dai risultati conquistati sui circuiti regionali e nazionali.

A ricevere gli attestati di merito, realizzati appositamente dalla Delegazione Provinciale FMI, sono stati:

  • Lapo Aglietti, dell’Associazione Motociclistica Aretina, campione toscano Minicross 2026 nella categoria 125 Junior.
  • Ettore Milighetti, del Moto Club Fabrizio Meoni di Castiglion Fiorentino, campione toscano Minicross 2026 nella categoria Junior 85.
  • Niccolò Tellini, del Moto Club Fabrizio Meoni di Castiglion Fiorentino, campione toscano Minicross Debuttanti e campione italiano Mini Enduro.
  • Valentino Squarcialupi, dell’Associazione Motociclistica Aretina, campione toscano Minicross 2026 nella categoria Cadetti 65.

La scelta di consegnare i riconoscimenti durante il Trofeo delle Regioni, manifestazione che riunisce le migliori rappresentative giovanili italiane, ha dato alla premiazione un significato particolare. Per i ragazzi, la soddisfazione di ricevere un attestato davanti al pubblico di casa, dopo una stagione fatta di allenamenti, gare e sacrifici.

«Sono davvero fiero dei risultati ottenuti da questi ragazzi aretini, ognuno nella propria categoria», ha dichiarato Luca Dirindelli, delegato provinciale FMI di Arezzo.

«Hanno affrontato la stagione con impegno, sacrificio e grande sportività, e questi titoli sono il giusto premio per il loro lavoro e per quello delle loro famiglie. Consegnare gli attestati qui a Montevarchi, durante il Trofeo delle Regioni, è un modo per dire loro che il territorio crede in loro e li sostiene».

Un riconoscimento che coinvolge anche le società sportive. Dirindelli ha infatti ringraziato l’Associazione Motociclistica Aretina e il Moto Club Fabrizio Meoni di Castiglion Fiorentino per l’attività svolta durante tutta la stagione, dagli allenamenti alla partecipazione alle competizioni.

Un ringraziamento è stato rivolto anche alle famiglie, fondamentali per accompagnare i giovani piloti nel loro percorso sportivo.

Quattro titoli che raccontano una bella realtà del motociclismo aretino, fatta di passione, impegno e società capaci di far crescere nuovi talenti.

E mentre i grandi discutono di motori, classifiche e futuro dello sport, questi ragazzi hanno già trovato il modo migliore per farsi notare: vincere.

Lascia un commento

Please enter your comment!
Please enter your name here

Prossimo articolo
Arezzo, lutto cittadino per Beppe Angiolini: lunedì l’ultimo saluto a Sugar
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.

Punture scelte

Mercatini Internazionali ad Arezzo: prezzi, polemiche e il formaggio che sulla bilancia pesa meno

Gino Perticai -
Dalla Sacher ai formaggi, i social discutono dei prezzi del Mercato Internazionale di Arezzo. Un cittadino segnala 150 grammi di differenza nel peso di un acquisto: una circostanza ancora da verificare.

Arezzo, se critichi i mercatini ti invitano a cambiare città

Satira civica Redazione -

Giostra, scintille tra Marmorini e il rettore di Sant’Andrea: «Abbassa il dito!» «Io non abbasso niente!»

Satira civica Gino Perticai -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Da leggere

Dello stesso autore

L’Ortica punge gratis, ma mantenerla costa

Se questo articolo ti è piaciuto, irritato o almeno evitato cinque minuti di Facebook, puoi offrirci un caffè. Anche 3 euro aiutano L’Ortica a restare libera, indipendente e fastidiosa.

Offri un caffè all’Ortica ☕