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Arezzo, scontro tra due auto sul raccordo per Battifolle: due feriti

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Arezzo, scontro tra due auto sul raccordo per Battifolle: due feriti

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 18 ottobre, sul raccordo Arezzo-Battifolle, dove due automobili si sono scontrate.

Il 118 è stato attivato alle ore 18:32 per prestare soccorso alle persone coinvolte.

Nell’incidente sono rimasti feriti una donna di 28 anni e un uomo di 30, entrambi trasportati in codice 2 all’ospedale San Donato di Arezzo.

Sul posto sono intervenuti l’auto infermieristica della Croce Bianca di Arezzo, un’ambulanza della Misericordia di Lucignano, i vigili del fuoco e la Polizia municipale.

La dinamica dello scontro è ancora da chiarire.

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