Arezzo, scontro tra due auto sul raccordo per Battifolle: due feriti

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 18 ottobre, sul raccordo Arezzo-Battifolle, dove due automobili si sono scontrate.
Il 118 è stato attivato alle ore 18:32 per prestare soccorso alle persone coinvolte.
Nell’incidente sono rimasti feriti una donna di 28 anni e un uomo di 30, entrambi trasportati in codice 2 all’ospedale San Donato di Arezzo.
Sul posto sono intervenuti l’auto infermieristica della Croce Bianca di Arezzo, un’ambulanza della Misericordia di Lucignano, i vigili del fuoco e la Polizia municipale.
La dinamica dello scontro è ancora da chiarire.