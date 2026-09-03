La Giostra si scalda: 65 scatti dalla simulata del pomeriggio

Piazza Grande è tornata a respirare aria di Giostra questo pomeriggio con la simulata sulla lizza.
Cavalieri, cavalli e quartieristi hanno provato tempi, traiettorie e impatto con il Buratto sotto gli occhi del pubblico già numeroso sulle tribune e lungo la piazza.
L’Ortica racconta il pomeriggio attraverso una galleria di 65 fotografie, tra carriere, preparativi, volti, attese e piccoli momenti dietro le quinte.
Perché alla Giostra si prova tutto. Tranne, generalmente, a stare tranquilli.
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