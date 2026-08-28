Lupi a Poppi, il Comune avverte: non inseguiteli, non dategli da mangiare e soprattutto niente selfie

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali.
Il Comune di Poppi ha diffuso un avviso alla cittadinanza dopo alcune segnalazioni sulla presenza di lupi nel territorio comunale.
L’invito è naturalmente alla prudenza, soprattutto per chi possiede cani, gatti e altri animali domestici. Fin qui niente di strano.
Poi però l’avviso entra nel dettaglio e scopriamo che, evidentemente, il lupo non è l’unico animale imprevedibile della faccenda.
Il Comune raccomanda infatti di non avvicinarsi ai lupi, non inseguirli, non cercare di attirarli, non alimentarli e non fotografarli a distanza ravvicinata.
Che detta così sembra un’esagerazione.
Poi uno pensa all’essere umano davanti a qualsiasi cosa abbia quattro zampe e possa finire su Instagram e capisce perché il Comune abbia preferito mettere tutto nero su bianco.
Perciò, se incontrate un lupo a Poppi, niente:
“Amore vieni, vieni che ti faccio una foto.”
Il lupo, va ricordato, non è un gatto grosso con un ufficio stampa carente.
Il cane al guinzaglio, il lupo possibilmente per conto suo
Il Comune invita inoltre a non lasciare cani e altri animali d’affezione incustoditi all’esterno, soprattutto di notte, e raccomanda di tenere i cani al guinzaglio durante le passeggiate.
Meglio evitare anche le uscite nelle zone interessate dalle segnalazioni all’imbrunire e nelle ore notturne.
Tradotto dal linguaggio amministrativo:
se alle undici di sera volete fare due chilometri nel bosco col volpino libero perché “tanto lui torna sempre”, forse non è la settimana migliore.
Particolare attenzione viene raccomandata anche per gatti, animali da cortile e piccoli animali, controllando recinzioni e ricoveri.
Il Comune chiede inoltre di non lasciare all’esterno cibo, rifiuti o scarti alimentari che possano attirare fauna selvatica.
Insomma, il messaggio è semplice: non apparecchiate per il lupo.
Se incontrate un lupo, non fate la finale dei cento metri
L’avviso spiega anche cosa fare in caso di incontro ravvicinato: mantenere la calma, non correre e non avvicinarsi.
Indicazione particolarmente utile perché davanti a un lupo le due reazioni istintive dell’uomo moderno sembrano essere:
- scappare;
- prendere il telefono.
Entrambe migliorabili.
Se si è accompagnati da un cane, questo deve restare nelle immediate vicinanze e non essere lasciato libero.
Il Comune assicura che continuerà a monitorare la situazione insieme agli enti competenti e invita soprattutto a non diffondere informazioni non verificate che possano creare allarme.
Richiesta ragionevolissima.
Perché da “hanno segnalato un lupo” a “un branco di sessanta esemplari assedia il Castello dei Conti Guidi” sui social servono mediamente tre commenti e una zia su WhatsApp.
A Moggiona, in compenso, il lupo era già di casa
La presenza del lupo nel territorio casentinese non rappresenta certo una novità assoluta. A Moggiona, frazione del Comune di Poppi all’interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, esiste addirittura un percorso dedicato alla conoscenza dell’animale, con itinerario faunistico e spazio didattico.
Il problema, dunque, non è trasformare il lupo nel cattivo della favola.
È evitare che l’uomo si presenti spontaneamente al provino per fare Cappuccetto Rosso.
Immagine illustrativa sull’avviso del Comune generata con AI