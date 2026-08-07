HomeArezzo oggiAlla Buca il fuoco non era nel menù: vigili del fuoco in...

Alla Buca il fuoco non era nel menù: vigili del fuoco in azione

Intervento nel pomeriggio nel noto ristorante del centro di Arezzo. Secondo le prime informazioni avrebbe preso fuoco una pentola in cucina. Un componente dello staff è stato affidato ai sanitari per accertamenti

Redazione
By Redazione

-

Redazione

Alla Buca il fuoco non era nel menù: vigili del fuoco in azione

Intervento nel pomeriggio nel noto ristorante del centro di Arezzo. Secondo le prime informazioni avrebbe preso fuoco una pentola in cucina. Un componente dello staff è stato affidato ai sanitari per accertamenti

AREZZO – Vigili del fuoco e personale sanitario sono intervenuti questo pomeriggio alla Buca di San Francesco, nel centro di Arezzo, per un principio d’incendio che si sarebbe sviluppato all’interno della cucina del ristorante.

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto le fiamme si sarebbero originate da una pentola, per poi propagarsi al vano cucina.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato particolarmente accurato: alcuni operatori sono entrati nei locali utilizzando bombole e maschere respiratorie, con ogni probabilità a causa della presenza di fumo negli ambienti.

Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza.

Un componente dello staff della cucina, un cuoco o un aiuto cucina secondo quanto riferito nelle prime fasi dell’intervento, sarebbe stato preso in carico dai sanitari per accertamenti. Al momento non sono ancora disponibili informazioni ufficiali sulle sue condizioni né sull’eventuale trasferimento in ospedale.

Resta da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e l’entità dei danni provocati dall’incendio.

Articolo in aggiornamento.
Immagine Archivio

Lascia un commento

Please enter your comment!
Please enter your name here

Articolo precedente
Medioetruria: la stazione che non c’è, la guerra che invece sì. Il derby sale sul Frecciarossa
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal