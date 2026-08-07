Alla Buca il fuoco non era nel menù: vigili del fuoco in azione

AREZZO – Vigili del fuoco e personale sanitario sono intervenuti questo pomeriggio alla Buca di San Francesco, nel centro di Arezzo, per un principio d’incendio che si sarebbe sviluppato all’interno della cucina del ristorante.

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto le fiamme si sarebbero originate da una pentola, per poi propagarsi al vano cucina.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato particolarmente accurato: alcuni operatori sono entrati nei locali utilizzando bombole e maschere respiratorie, con ogni probabilità a causa della presenza di fumo negli ambienti.

Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza.

Un componente dello staff della cucina, un cuoco o un aiuto cucina secondo quanto riferito nelle prime fasi dell’intervento, sarebbe stato preso in carico dai sanitari per accertamenti. Al momento non sono ancora disponibili informazioni ufficiali sulle sue condizioni né sull’eventuale trasferimento in ospedale.

Resta da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e l’entità dei danni provocati dall’incendio.

Articolo in aggiornamento.

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