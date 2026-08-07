Anghiari, turista sfida la gravità dopo i Mercoledì: vince il muretto 3-0

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali

Poco prima dell’una di notte, quando i Mercoledì di Anghiari erano ormai da tempo archiviati insieme a bicchieri vuoti e casse acustiche, la serata ha comunque trovato il modo di regalare un colpo di scena. Location: Campo alla Fiera. Protagonista: un turista olandese sulla trentina, in vacanza con gli amici. Antagonista: la legge di gravità, che come sempre non fa sconti a nessuno, nemmeno in vacanza.

ANGHIARI – I Mercoledì di Anghiari erano già finiti da un pezzo, ma evidentemente qualcuno aveva deciso che alla serata mancasse ancora una prova pratica sulle leggi di Newton.

Il fattaccio, va detto subito per dovere di cronaca e per salvare l’onore degli organizzatori, non ha nulla a che vedere con la manifestazione: l’evento era già finito, il calendario ha un alibi di ferro, e chiunque volesse intravedere un nesso causale tra “musica in piazza” e “gente che vola giù dai muretti” resterà deluso.

Poco prima dell’una di notte, un turista sulla trentina, indicato come olandese e in vacanza nella zona con alcuni amici, è caduto da un muretto nella parte alta del paese, facendo un volo di circa tre metri e finendo nel terreno sottostante.

La dinamica, ricostruita dai soccorritori, è di una semplicità disarmante: il nostro turista, seduto su un muretto che fa anche da parapetto, complice una serata “particolarmente allegra” e una quantità di alcol definita pudicamente “certa”, ha pensato bene di iniziare a dondolarsi. Come su un’altalena. Peccato che il muretto non fosse un’altalena, e che sotto non ci fosse un morbido prato da parco giochi ma un campo tre metri più in basso.

A quel punto la fisica, materia notoriamente poco incline alla trattativa, ha fatto il resto.

Il trentenne è precipitato per circa tre metri nel campo sottostante, riportando diverse ferite. Inizialmente si è temuto anche che fosse finito all’interno di una zona recintata, circostanza che avrebbe potuto complicare ulteriormente le operazioni di soccorso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sansepolcro e un’ambulanza del 118 della Misericordia locale.

Fortunatamente, attraverso il passaggio di una villa vicina e grazie a un cancello aperto, i soccorritori sono riusciti a raggiungere rapidamente l’uomo. Il turista era cosciente e parlava con i volontari, pur lamentando forti dolori soprattutto a un arto superiore.

Gli accertamenti avrebbero evidenziato diverse fratture a un braccio, oltre ad alcune escoriazioni al ginocchio. Dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato all’ospedale San Donato di Arezzo per ulteriori controlli.

Le sue condizioni, fortunatamente, non avrebbero fatto emergere particolari rischi.

Alla fine, quindi, una notte che avrebbe potuto avere conseguenze assai più pesanti si è chiusa con parecchia paura, qualche osso rotto e una lezione gratuita fornita dalla gravità terrestre.

Morale della storia: la serata poteva finire molto peggio, e invece si è chiusa con qualche osso rotto, tanta paura e una lezione di fisica applicata offerta gratuitamente dal pianeta Terra. In vista del prossimo Mercoledì di Anghiari, gli organizzatori potrebbero valutare l’aggiunta di un cartello esplicativo: “Il parapetto non è un dondolo”. Perché a quanto pare, nell’anno di grazia 2026, c’è ancora chi ha bisogno di leggerlo scritto nero su bianco.