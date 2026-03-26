Arezzo, Municipale, Menguzzo nuovo comandante: primo tra 106 candidati

Arezzo – Cambio al vertice della polizia municipale: è Ameglio Menguzzo il nuovo comandante del corpo. Il dirigente, vice questore aggiunto in servizio alla Questura, ha vinto il concorso pubblico classificandosi primo tra ben 106 candidati, conquistando il posto lasciato da Aldo Poponcini.

Quarant’anni, un curriculum solido e una lunga esperienza nelle forze dell’ordine, Menguzzo rappresenta un profilo di alto livello scelto al termine di una selezione articolata e particolarmente competitiva. Dalle prove iniziali, che hanno visto decine di partecipanti, si è arrivati fino agli esami finali con una scrematura progressiva, culminata nella sua nomina.

Il nuovo comandante assumerà ufficialmente l’incarico nei prossimi giorni, probabilmente già dalla prossima settimana, segnando una vera e propria staffetta al comando del corpo di polizia locale. I suoi titoli professionali e la carriera maturata all’interno della Polizia di Stato sono stati determinanti nella scelta finale.

Il concorso non è stato privo di polemiche: durante l’iter, infatti, sono stati presentati ricorsi al Tar da parte di alcune sigle sindacali e osservazioni sui criteri del bando. Tuttavia, il tribunale amministrativo ha respinto le contestazioni, consentendo di portare a termine la procedura e arrivare alla nomina del nuovo comandante.

Menguzzo succede ad Aldo Poponcini, che ha guidato la municipale negli ultimi anni, anche durante il periodo dell’emergenza Covid. Ora si apre una nuova fase per il corpo, chiamato a rafforzare l’organico e affrontare le sfide legate alla sicurezza urbana e al controllo del territorio.

Con questa nomina, il Comune punta su un profilo giovane ma già esperto, capace di garantire continuità operativa e al tempo stesso imprimere un nuovo impulso all’attività della polizia municipale.