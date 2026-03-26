6 C
Comune di Arezzo
giovedì, Marzo 26, 2026
type here...
HomeArezzo oggiArezzo, Municipale, Menguzzo nuovo comandante: primo tra 106 candidati

Arezzo, Municipale, Menguzzo nuovo comandante: primo tra 106 candidati

Il vice questore aggiunto conquista il primo posto su 106 candidati e si prepara a guidare il corpo dalla prossima settimana, raccogliendo l’eredità di Poponcini

Redazione
By Redazione

-

Arezzo – Cambio al vertice della polizia municipale: è Ameglio Menguzzo il nuovo comandante del corpo. Il dirigente, vice questore aggiunto in servizio alla Questura, ha vinto il concorso pubblico classificandosi primo tra ben 106 candidati, conquistando il posto lasciato da Aldo Poponcini.

Quarant’anni, un curriculum solido e una lunga esperienza nelle forze dell’ordine, Menguzzo rappresenta un profilo di alto livello scelto al termine di una selezione articolata e particolarmente competitiva. Dalle prove iniziali, che hanno visto decine di partecipanti, si è arrivati fino agli esami finali con una scrematura progressiva, culminata nella sua nomina.

Il nuovo comandante assumerà ufficialmente l’incarico nei prossimi giorni, probabilmente già dalla prossima settimana, segnando una vera e propria staffetta al comando del corpo di polizia locale. I suoi titoli professionali e la carriera maturata all’interno della Polizia di Stato sono stati determinanti nella scelta finale.

Il concorso non è stato privo di polemiche: durante l’iter, infatti, sono stati presentati ricorsi al Tar da parte di alcune sigle sindacali e osservazioni sui criteri del bando. Tuttavia, il tribunale amministrativo ha respinto le contestazioni, consentendo di portare a termine la procedura e arrivare alla nomina del nuovo comandante.

Menguzzo succede ad Aldo Poponcini, che ha guidato la municipale negli ultimi anni, anche durante il periodo dell’emergenza Covid. Ora si apre una nuova fase per il corpo, chiamato a rafforzare l’organico e affrontare le sfide legate alla sicurezza urbana e al controllo del territorio.

Con questa nomina, il Comune punta su un profilo giovane ma già esperto, capace di garantire continuità operativa e al tempo stesso imprimere un nuovo impulso all’attività della polizia municipale.

Lascia un commento

Please enter your comment!
Please enter your name here

Previous article
Mete improbabili: Gran Giro della Zeppola di San Giuseppe
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal
La Redazione

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.
Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina

Contattaci: info@clickey.it

Privacy Policy - Informativa Cookie
(ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati)

Seguici

lortica.it via delle Conserve, 1 Arezzo
© Copyright - 2026 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024