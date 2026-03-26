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Kebabbismo & Porchettismo: cronache semiserie di un panino conteso

Tra croste croccanti e salse sospette: viaggio gastronomico senza passaporto

Cesare Fracassi
By Cesare Fracassi

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In fin dei conti, un panino con la porchetta del Monte è forse meglio.
Ma oggi sembra quasi fuori luogo, quando non apertamente sconsigliato, o — nei paesi caldi — considerato troppo pesante. Eppure, chi rinuncerebbe a quella crosticina arrostita, al grasso saporito che si attacca al pane, cresciuto accanto a spicchi d’aglio aromatico e ben pepati?

Al suo posto si affermano salse bianche speziate e rosse piccanti, che danno gusto a carni di tacchino e pollo lavorate, spesso tenute insieme da impasti poco trasparenti.

E il buon vino viene sostituito da lattine di bibite industriali: Coca, Fanta, succhi esotici. Non è solo una questione di gusto, ma di abitudini che cambiano.

E con le abitudini, cambia anche il corpo elettorale. Non sono più “gli altri”: saremo noi — o meglio, i “nuovi noi” — tra qualche anno, quando seconde e terze generazioni voteranno e incideranno sugli equilibri politici, consegnando il potere a schieramenti già pronti a intercettarne il consenso, sostenuti anche da apparati che appaiono sempre più allineati.

L’ultimo argine sembrava incarnato da lei, il biondo “poponcino rosato”, ma circondata da figure non sempre adeguate. Così, anche quella spinta rischia di disperdersi, lasciando spazio a un progressivo smarrimento dell’identità e della memoria storica.

I giovani più capaci guarderanno altrove, mentre chi resta rischia di essere trascinato in un sistema che cambia volto senza dichiararlo apertamente.

Morale? Non è solo una questione di cosa mangiamo.
È che, mentre cambiano i gusti, si ridefiniscono anche gli equilibri di potere.
Non è solo una questione di panini.
È che, mentre cambiano i sapori, rischia di cambiare anche tutto il resto.

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Cesare Fracassi
Cesare Fracassi
Nato ad Arezzo nel 1946, in via Crispi 66, al suono della prima sirena del Fabbricone. Frequentò le elementari a Sant'Agnese, una scuola di vita e di battaglie. Dopo le medie, proseguì con il liceo classico e intraprese studi di medicina e giurisprudenza, completando tutti gli esami di quest'ultima. Calciatore dilettante, fondatore della squadra Tuscar Canaglia, sciatore agonistico e presidente della FISI provinciale. Esperienze lavorative: mangimista, bancario, consulente finanziario, orafo, advisor per carte di credito, ideatore della 3/F Card, registrata presso la SIAE (sezione Olaf n°1699 del 13/4/2000) con il titolo "Global System", agricoltore e, ora, pensionato.
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