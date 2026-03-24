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Buche come crateri… poi d’un tratto l’asfalto: ad Arezzo parte la volata pre-elezioni

Dopo anni di buche e sospensioni rotte, ora si rifà l’asfalto e Menchetti chiede le foto: oh, meglio tardi che mai… ma un po’ prima ‘un si poteva?

Gino Perticai
By Gino Perticai

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Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli

📄 FONTE comunicato stampa Lista Indipendente Per Arezzo – Michele Menchetti

Oh via, questa è roba che ad Arezzo si racconta da anni… e mica da ieri!
All’Ortica, tra segnalazioni dei lettori, foto, proteste e santi tirati giù, s’è sempre detto: le strade son più bucate d’un groviera!

Città, frazioni, su per i colli e giù per le valli: buche, tombini storti, rattoppi che durano meno d’un gelato al sole.
E nel frattempo? Gomme scoppiate, ammortizzatori andati e gente che guida facendo lo slalom manco fosse in pista.

Ma guarda un po’…
zac! Arrivano le elezioni e parte l’asfalto a rotta di collo!
Ruspe, operai, bitume caldo come se non ci fosse un domani. Oh, pare quasi un miracolo… di quelli che arrivano puntuali ogni cinque anni.

E nel mezzo della polvere e delle promesse, ecco spuntà pure il consigliere Michele Menchetti, candidato sindaco, che dopo centinaia di proteste negli anni…
pare accorgersi ora delle buche!

“Mandate le foto!” dice.
Parte il toto-strade bucate, una specie di caccia al tesoro… ma invece dell’oro si trovano crateri.

Basta un cellulare, uno scatto e via su WhatsApp:
mappatura “sui generis”, la chiama lui.
E oh, a vederle tutte insieme queste buche, vien da pensà che più che una mappa sia un atlante del disastro!

Ora, sia chiaro: meglio tardi che mai, eh.
Ma qui ad Arezzo si dice:
“S’è chiusa la stalla quando i buoi erano già scappati… e pure col carretto!”

Perché la verità è una sola:
la manutenzione quella visibile, quella che tocchi con mano tutti i giorni…
porta voti. Eccome se li porta.

E tanto si sa com’è:
la gente s’arrabbia, borbotta, impreca…
ma poi, tra una strada rifatta e una buca tappata all’ultimo tuffo,
qualcuno si scorda pure delle gomme lasciate per strada.

Intanto, oh, il gioco è partito:
scatta, manda e segnala.
Che qui più che un Comune…
pare serva un navigatore per evitare le buche!

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Gino Perticai
Gino Perticai
Dal 1973 nel mondo della comunicazione, una breve esperienza Milanese con A.P.C. agenzia di Marketing, con l’avvento delle prime radio in Fm inizia una serie di esperienze nelle radio locali: Radio Torre Petrarca, Radio OK, Golden Radio, Radio Life,  fino al 1998 momento in cui l’innata curiosità e la voglia di sperimentare novità lo portano a maturare il primo interesse sul world wide web. E' da lì che nel 2000 nasce l’idea delle prime testate regionali on line. Fonda Arezzo Notizie e la dirige fino al Giugno 2016. l'Ortica è la sua nuova scommessa.
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