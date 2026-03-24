Buche come crateri… poi d’un tratto l’asfalto: ad Arezzo parte la volata pre-elezioni

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📄 FONTE comunicato stampa Lista Indipendente Per Arezzo – Michele Menchetti

Oh via, questa è roba che ad Arezzo si racconta da anni… e mica da ieri!

All’Ortica, tra segnalazioni dei lettori, foto, proteste e santi tirati giù, s’è sempre detto: le strade son più bucate d’un groviera!

Città, frazioni, su per i colli e giù per le valli: buche, tombini storti, rattoppi che durano meno d’un gelato al sole.

E nel frattempo? Gomme scoppiate, ammortizzatori andati e gente che guida facendo lo slalom manco fosse in pista.

Ma guarda un po’…

zac! Arrivano le elezioni e parte l’asfalto a rotta di collo!

Ruspe, operai, bitume caldo come se non ci fosse un domani. Oh, pare quasi un miracolo… di quelli che arrivano puntuali ogni cinque anni.

E nel mezzo della polvere e delle promesse, ecco spuntà pure il consigliere Michele Menchetti, candidato sindaco, che dopo centinaia di proteste negli anni…

pare accorgersi ora delle buche!

“Mandate le foto!” dice.

Parte il toto-strade bucate, una specie di caccia al tesoro… ma invece dell’oro si trovano crateri.

Basta un cellulare, uno scatto e via su WhatsApp:

mappatura “sui generis”, la chiama lui.

E oh, a vederle tutte insieme queste buche, vien da pensà che più che una mappa sia un atlante del disastro!

Ora, sia chiaro: meglio tardi che mai, eh.

Ma qui ad Arezzo si dice:

“S’è chiusa la stalla quando i buoi erano già scappati… e pure col carretto!”

Perché la verità è una sola:

la manutenzione quella visibile, quella che tocchi con mano tutti i giorni…

porta voti. Eccome se li porta.

E tanto si sa com’è:

la gente s’arrabbia, borbotta, impreca…

ma poi, tra una strada rifatta e una buca tappata all’ultimo tuffo,

qualcuno si scorda pure delle gomme lasciate per strada.

Intanto, oh, il gioco è partito:

scatta, manda e segnala.

Che qui più che un Comune…

pare serva un navigatore per evitare le buche!