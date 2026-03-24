Arezzo, intitolato a Filippo Bertini il parco del Villaggio Dante

Si è svolta questa mattina la cerimonia di intitolazione del parco situato nei pressi del Villaggio Dante ad Arezzo, ora dedicato a Filippo Bertini, vigile del fuoco insignito della medaglia d’argento al merito civile. Alla presenza del vicesindaco Lucia Tanti, del comandante dei Vigili del Fuoco Fabrizio Baglioni, dei familiari e delle autorità civili e militari, è stata svelata la targa commemorativa.

Il parco, dotato di area giochi e impianti sportivi come campi da tennis e calcetto, diventa così anche uno spazio dedicato al ricordo di Bertini, scomparso il 20 dicembre 1999 a soli 27 anni durante un intervento di soccorso sulla E45, in condizioni climatiche estreme.

Per il coraggio dimostrato, nel 2003 gli è stata conferita la medaglia d’argento al merito civile dal Presidente della Repubblica. L’intitolazione, proposta nel 2022 e approvata all’unanimità dal Consiglio comunale, rappresenta un segno condiviso di riconoscenza della comunità.

Il parco assume così un valore simbolico, unendo funzione sociale e memoria, e trasmettendo alle nuove generazioni i valori di servizio, dedizione e coraggio incarnati da Filippo Bertini.