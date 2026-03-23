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S’infila i profumi ne’ calzoni e fa du’ passi: bell’e preso, oh che genio

Colpo da 95 euro, figura da principiante: finisce in manette dopo la fuga

Gino Perticai
By Gino Perticai

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Arezzo – Oh bella, voleva uscì tutto imbellettato senza passà dalla cassa, ma gli è andata proprio di traverso. Un 35enne, furbetto de’ noantri, s’è fatto un giretto da Zara in piazza San Jacopo e, invece di guardà i prezzi, s’è infilato quattro profumi nei pantaloni… manco fosse un armadio ambulante.

Peccato che non l’abbia vista solo lui la scena: l’occhio lungo della vigilanza l’ha beccato subito. E lì, zac! Parte la fuga alla “chiappa e scappa”, ma mica nei film: dopo due passi s’è trovato a fa’ un corpo a corpo col vigilante. Altro che profumo francese, lì s’è sentito odore de guai.

Nel parapiglia, tra spintoni e goffaggini, è finita che il nostro “naso fino” è stato fermato dalla polizia arrivata sul posto. E via, dritto in cella a riflette su quanto gli è costato caro quel tentativo da 95 euro scarsi.

La merce? Restituita, profumata come prima. Lui invece un po’ meno: tra notte in guardina e figuraccia in centro, c’ha rimesso più dignità che altro. Il giudice ha convalidato l’arresto e poi l’ha rimesso in libertà, ma con obbligo di firma. Tradotto: altro che spruzzatina elegante, adesso deve timbrà come in ufficio.

Morale della favola? Se vuoi profumà, paga. Sennò finisci che invece di Chanel… sa’ di guaio.

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Gino Perticai
Gino Perticai
Dal 1973 nel mondo della comunicazione, una breve esperienza Milanese con A.P.C. agenzia di Marketing, con l’avvento delle prime radio in Fm inizia una serie di esperienze nelle radio locali: Radio Torre Petrarca, Radio OK, Golden Radio, Radio Life,  fino al 1998 momento in cui l’innata curiosità e la voglia di sperimentare novità lo portano a maturare il primo interesse sul world wide web. E' da lì che nel 2000 nasce l’idea delle prime testate regionali on line. Fonda Arezzo Notizie e la dirige fino al Giugno 2016. l'Ortica è la sua nuova scommessa.
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