Travolta e uccisa nella notte: Cortona piange Lucia Lamentini, aveva 50 anni

Questa mattina Cortona si è svegliata con una notizia che ha lasciato tutti senza parole. Un risveglio segnato dal dolore e dallo sgomento per l’intera comunità.

A perdere la vita, a causa di un drammatico incidente, è stata Lucia Lamentini, 50 anni, conosciuta da tutti come Lucilla, residente a Camucia e figura molto nota nel territorio cortonese. Era insegnante di sostegno a Foiano della Chiana e apparteneva a una famiglia storica della città: il padre Giorgio gestiva infatti uno storico negozio di fotografia nel centro di Cortona, attività che affonda le radici già nella generazione precedente.

Secondo quanto riportato da Arezzo24, il dramma si è consumato nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 marzo a Lisciano Niccone, in provincia di Perugia, al confine con il territorio aretino. L’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 00.30.

Da una prima ricostruzione, Lucia si trovava in compagnia di un amico e stava rientrando dopo una cena quando l’auto si è fermata lungo la strada. La donna sarebbe scesa dal veicolo, probabilmente per far scendere anche il cane. In quei pochi istanti è sopraggiunta un’altra vettura che l’ha investita.

L’impatto è stato violentissimo e per la donna non c’è stato purtroppo nulla da fare. Inutili i soccorsi del 118, intervenuti sul posto poco dopo la mezzanotte.

Alla guida dell’auto coinvolta ci sarebbe un uomo di 38 anni, residente nella zona. Sulla dinamica dell’accaduto sono in corso gli accertamenti dei Carabinieri del Comando di Città della Pieve, che stanno ricostruendo con esattezza quanto avvenuto. L’automobilista risulta indagato per omicidio stradale.

La salma è stata trasferita all’ospedale Silvestrini di Perugia, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

In città la notizia si è diffusa rapidamente già nelle prime ore del mattino, suscitando grande commozione. Lucia Lamentini era figlia unica di Giorgio e Lina ed era molto conosciuta anche per la sua passione per la fotografia, coltivata sulle orme della tradizione familiare. In passato aveva ricoperto anche il ruolo di presidente del club tennis.

Un’intera comunità oggi piange una donna stimata e benvoluta, la cui scomparsa improvvisa ha lasciato sgomento e incredulità.

Foto dal profilo Facebook di Lucia Lamentini.