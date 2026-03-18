Arezzo e Monte San Savino, la strada della pazienza finita: cantieri eterni e traffico nel caos

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📄 FONTE comunicato stampaConfartigianato Arezzo

C’è chi la chiama superstrada, ma ormai per molti è diventata la strada della pazienza. La Arezzo–Monte San Savino, nel tratto tra Montagnano e Alberoro, continua a essere un percorso a ostacoli fatto di corsie chiuse, deviazioni e traffico impazzito. E la domanda che rimbalza tra automobilisti, camionisti e imprenditori è sempre la stessa: ma quando finisce questa storia?

La doppia corsia è chiusa da anni e come se non bastasse si è aggiunto pure il ponte di Montagnano serrato, con il traffico – compreso quello pesante – dirottato altrove. Risultato? File, rallentamenti e una zona industriale che si ritrova invasa da camion e mezzi pesanti.

A tornare alla carica è Confartigianato, che già mesi fa aveva scritto all’Anas chiedendo interventi e tempi chiari. Perché i lavori saranno anche necessari, ma quando si trascinano all’infinito diventano un problema serio per chi lavora e deve muoversi tutti i giorni.

Il paradosso è che la riapertura del ponte era prevista per il 31 ottobre 2025. Oggi siamo ben oltre quella data e, nonostante i lavori sembrino praticamente finiti, la viabilità continua a restare quella di un cantiere permanente.

“Così non si può andare avanti – sbotta Luca Parrini, presidente di Confartigianato zona Valdichiana –. Serve un intervento urgente per ristabilire un normale flusso di traffico”.

Nel frattempo le conseguenze si vedono ogni giorno: strade rovinate dal passaggio continuo dei mezzi pesanti, code nelle ore di punta e rischi sempre maggiori per la sicurezza.

Insomma, tra imprese e cittadini il clima è chiaro: la pazienza è finita. Perché un territorio che lavora e produce non può restare ostaggio di una strada che da troppo tempo sembra non voler tornare normale.