Oroscopo della Settimana (probabilmente inutile) Dal 16 al 22 marzo – Le stelle osservano, noi commentiamo

Anche questa settimana abbiamo consultato le stelle per capire cosa vi aspetta. Loro, come sempre, sono rimaste a milioni di chilometri di distanza e non hanno fornito spiegazioni. Ma non preoccupatevi: abbiamo comunque interpretato ogni scintillio cosmico con l’accuratezza di chi legge l’oroscopo mentre aspetta il caffè al bar.

Se le previsioni si avvereranno, sarà grazie all’armonia dell’universo. Se non succederà nulla, probabilmente è perché avete letto l’oroscopo sbagliato, siete nati sotto un ascendente complicato oppure perché le stelle stanno attraversando una fase di “lasciateci stare”.

Cominciamo.

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Questa settimana partite carichi, determinati e pronti a cambiare tutto. Dopo circa due giorni però vi renderete conto che cambiare tutto richiede fatica e quindi cambierete idea.

Sul lavoro avete ottime intuizioni, ma nessuno capisce se state proponendo un progetto o raccontando un sogno fatto alle tre di notte.

Consiglio astrale: prima di prendere una decisione impulsiva, aspettate almeno cinque minuti.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

La vostra settimana ruota attorno a due cose fondamentali: comfort e cibo. Non necessariamente in quest’ordine.

Sul lavoro qualcuno tenterà di mettervi fretta, ma voi avete un talento naturale per ignorare ogni forma di urgenza.

In amore cercate certezze, ma l’universo vi manda messaggi confusi.

Consiglio: non prendete decisioni importanti quando avete fame.

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

La vostra mente corre velocissima: il problema è che corre in tutte le direzioni contemporaneamente.

Questa settimana parlerete con molte persone, scoprendo che metà delle conversazioni potevano essere un messaggio e l’altra metà potevano essere evitate del tutto.

Consiglio astrale: ascoltate anche le risposte, non solo le vostre domande.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Siete in modalità “sensibilità aumentata”. Ogni parola, ogni gesto, ogni sguardo vi sembra carico di significato.

Spoiler astrale: nel 70% dei casi non lo è.

In amore avete bisogno di attenzioni, ma rischiate di interpretare male anche un semplice “ti richiamo dopo”.

Consiglio: respirate e non costruite drammi dove c’era solo poca batteria.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Vi sentite pronti a brillare, come sempre. Il problema è che il mondo questa settimana sembra più interessato a fare altro.

Questo non vi fermerà: continuerete a raccontare le vostre imprese con entusiasmo, anche quando l’impresa è stata solo sopravvivere al lunedì.

Consiglio: ogni tanto fate una pausa dal palcoscenico.

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

State analizzando tutto: lavoro, relazioni, messaggi, persino la scelta del pranzo.

Il rischio è che passiate più tempo a pianificare che a vivere.

Qualcuno vi dirà di “lasciarvi andare”: voi risponderete facendo un’altra lista di cose da controllare.

Consiglio: non tutto richiede una strategia.

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

State cercando equilibrio, ma la settimana sembra progettata apposta per mettervi davanti a scelte scomode.

Decidere vi pesa, rimandare vi pesa ancora di più.

Alla fine prenderete una decisione solo perché qualcuno vi avrà detto: “dai, scegli”.

Consiglio: fidatevi un po’ di più del vostro istinto.

Scorpione



(23 ottobre – 21 novembre)

Avete una capacità straordinaria di percepire tensioni nell’aria. Questa settimana però potreste percepirne anche dove non ci sono.

In amore siete magnetici ma leggermente intimidatori.

Qualcuno potrebbe trovarvi affascinanti, qualcun altro potrebbe cambiare marciapiede.

Consiglio astrale: non tutto è una battaglia psicologica.

Sagittario



(22 novembre – 21 dicembre)

La vostra voglia di libertà è altissima. L’unico ostacolo è la lista infinita di cose da fare che continua a ricordarvi la realtà.

Cercherete comunque un modo per distrarvi, magari organizzando un viaggio che farete… forse… tra sei mesi.

Consiglio: anche le piccole fughe funzionano.

Capricorno



(22 dicembre – 19 gennaio)

MSiete concentrati sugli obiettivi e sulla produttività. Peccato che questa settimana qualcuno provi continuamente a interrompere il vostro piano perfetto.

La vostra pazienza verrà messa alla prova più di una volta.

Consiglio astrale: ricordate che non tutto dipende da voi. Anche se vi piacerebbe.

Acquario



(20 gennaio – 18 febbraio)

Siete concentrati sugli obiettivi e sulla produttività. Peccato che questa settimana qualcuno provi continuamente a interrompere il vostro piano perfetto.

La vostra pazienza verrà messa alla prova più di una volta.

Consiglio astrale: ricordate che non tutto dipende da voi. Anche se vi piacerebbe.

Pesci



(19 febbraio – 20 marzo)

Questa settimana oscillate tra momenti di grande ispirazione e momenti in cui vi chiedete cosa stavate facendo cinque minuti prima.

In amore siete dolci e romantici, ma anche leggermente distratti.

Qualcuno potrebbe trovarlo adorabile, qualcun altro un po’ destabilizzante.

Consiglio: annotate le idee prima che spariscano.

Conclusione

Anche per questa settimana l’oroscopo ha fatto il suo dovere: dire molte cose che potrebbero accadere, oppure no.

Se qualcosa si avvererà, ricordatevi di raccontarlo agli amici con aria misteriosa. Se invece non succederà nulla di quanto previsto, tranquilli: l’universo ha semplicemente cambiato programma senza avvisare.

Noi continueremo comunque a consultare le stelle. Loro, nel frattempo, continueranno a ignorarci con grande dignità cosmica.