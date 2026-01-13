Arezzo, due investimenti di pedoni in pochi minuti: feriti una minore e un uomo di 38 anni

Mattinata di emergenze ad Arezzo, dove nel giro di pochi minuti si sono verificati due distinti investimenti di pedoni in diverse zone della città.

Il primo intervento è stato attivato alle 7.32 dal 118 dell’ASL Toscana Sud Est in località Olmo. Una minore è stata investita da un veicolo; sul posto sono intervenuti l’automedica di Arezzo, un mezzo BLSD della Misericordia di Arezzo e la polizia municipale. Dopo le prime cure, la giovane è stata trasportata all’Ospedale San Donato in codice 2.

Solo un minuto dopo, alle 7.33, un secondo allarme è scattato in via Ottavio Pieraccini, sempre ad Arezzo, per un altro investimento di pedone. In questo caso è intervenuta un’ambulanza infermierizzata del Monte San Savino; anche qui è stata allertata la polizia municipale. Un uomo di 38 anni è stato condotto al San Donato in codice 2.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica di entrambi gli incidenti.