1.4 C
Comune di Arezzo
giovedì, Gennaio 8, 2026
Auto in fiamme a Poppi, intervengono i Vigili del Fuoco: veicolo messo in sicurezza

L’incendio ha interessato il vano motore e parte dell’abitacolo; l’intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato ulteriori pericoli vista

La squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo, distaccamento di Bibbiena, è intervenuta nella mattinata di oggi nel comune di Poppi, in via Roma, per l’incendio di un’autovettura.

Le fiamme, per cause ancora in corso di accertamento, hanno interessato l’intero vano motore e parte dell’abitacolo interno del mezzo. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha permesso di estinguere l’incendio e di mettere in sicurezza il veicolo, alimentato a GPL, evitando ulteriori rischi per la circolazione e per le persone presenti nella zona.

Non si segnalano feriti. Sul posto sono stati effettuati i controlli necessari per garantire la completa sicurezza dell’area.

