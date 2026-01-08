Auto in fiamme a Poppi, intervengono i Vigili del Fuoco: veicolo messo in sicurezza

La squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo, distaccamento di Bibbiena, è intervenuta nella mattinata di oggi nel comune di Poppi, in via Roma, per l’incendio di un’autovettura.

Le fiamme, per cause ancora in corso di accertamento, hanno interessato l’intero vano motore e parte dell’abitacolo interno del mezzo. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha permesso di estinguere l’incendio e di mettere in sicurezza il veicolo, alimentato a GPL, evitando ulteriori rischi per la circolazione e per le persone presenti nella zona.

Non si segnalano feriti. Sul posto sono stati effettuati i controlli necessari per garantire la completa sicurezza dell’area.