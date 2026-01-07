La dea bendata fa tappa in Valdichiana: pioggia di quattrini tra Badia al Pino, Pieve al Toppo e Lucignano

Mio, la fortuna c’ha preso gusto e s’è fermata dalle nostre parti. La Lotteria Italia ha fatto sorridere la provincia di Arezzo, con quattro biglietti vincenti che portano a casa un bel gruzzolo. Roba da far drizzare le orecchie anche ai più scettici del gratta-e-vinci.
Come da tradizione, Badia al Pino si conferma terra promessa: ancora una volta l’area di servizio nel comune di Civitella in Valdichiana fa bingo. Qui è stato venduto il biglietto Q 224705, che vale la bellezza di 100 mila euro, uno dei trenta premi di seconda categoria. Mica noccioline, eh. Sempre da quelle parti è uscito anche il tagliando T 435587, che frutta 50 mila euro tondi tondi. Insomma, lì se ti fermi per un caffè rischi di tornare a casa col sorriso largo così.
Ma non finisce mica qui. A Pieve al Toppo, nella tabaccheria Bertoni, è stato staccato il biglietto T 342725, che si porta a casa 20 mila euro. E altri 20 mila volano a Lucignano, grazie al tagliando S 472066 venduto nel territorio comunale. Fortuna itinerante, ma sempre in Valdichiana s’è fermata.
E mentre il premio massimo da 5 milioni se n’è andato a Roma, da noi non ci si lamenta di certo. Anche perché, conti alla mano, in provincia di Arezzo sono stati venduti oltre 108 mila biglietti. Segno che la gente ci spera, eccome se ci spera. E ogni tanto, la Dea Bendata, invece di fare la schizzinosa, un occhiolino lo strizza pure da queste parti.
Morale della favola? La prossima volta che passate da Badia al Pino o fermatevi, fate i bravi: salutate, comprate il biglietto e magari dite pure “oh Dea, guarda anche me”. Non si sa mai.