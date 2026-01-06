-0.3 C
Comune di Arezzo
martedì, Gennaio 6, 2026
Emergenza neve nel territorio aretino: decine di interventi dei Vigili del Fuoco

Emergenza neve nel territorio aretino: decine di interventi dei Vigili del Fuoco

Nevicate intense e viabilità in difficoltà in diverse zone della provincia

Redazione
Redazione

-

I Vigili del Fuoco di Arezzo sono impegnati da ore in numerosi interventi a causa dell’emergenza neve che sta interessando diverse zone della provincia. Nel corso del pomeriggio le squadre hanno effettuato circa 25 interventi, principalmente per il recupero di auto finite fuori strada e per la rimozione di alberi pericolanti appesantiti dalla neve.

Le criticità maggiori si sono registrate nel Casentino, lungo la strada regionale 70 della Consuma e sulla strada regionale 71 Casentinese. Situazioni difficili anche in Valtiberina, in particolare nelle zone di Caprese Michelangelo e Sansepolcro.

Proprio lungo la strada della Montagna, nel territorio di Sansepolcro, circa 20 auto sono rimaste bloccate nei pressi di alcuni ristoranti, a causa dell’intensa nevicata e delle condizioni critiche del manto stradale. I Vigili del Fuoco di Sansepolcro, in collaborazione con gli spazzaneve del Comune di Sansepolcro, hanno provveduto a liberare la carreggiata dalla neve e a rimuovere alcune auto intraversate.

Grazie all’intervento congiunto dei soccorritori è stato possibile consentire il rientro a casa di circa 50 persone rimaste bloccate, ripristinando gradualmente la viabilità e riducendo i disagi causati dal maltempo.

Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
