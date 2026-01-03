5.5 C
Arezzo
3 gennaio 2026
Fuga di gas in un’abitazione: uomo muore per intossicazione da monossido

Tragedia domestica nel Valdarno, indagini in corso sulle cause della fuga di gas

Redazione
By Redazione

-

Montevarchi (Arezzo), 3 gennaio 2026 – Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri in un’abitazione di via Ammiraglio Burzagli, a Montevarchi, dove un uomo di 68 anni è morto a causa di una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. L’allarme è scattato intorno alle 18 per un possibile accumulo di gas all’interno dell’appartamento.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco, che hanno immediatamente arieggiato i locali. Le condizioni dell’uomo sono apparse da subito gravissime: era in arresto cardiaco ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale valdarnese della Gruccia, dove è deceduto poco dopo l’arrivo.

All’interno dell’abitazione si trovava anche una donna, trasferita d’urgenza in ospedale per accertamenti: le sue condizioni non sarebbero critiche. I carabinieri, intervenuti insieme ai vigili del fuoco, hanno avviato le verifiche per chiarire l’origine della fuga di gas. I primi sospetti si concentrano su un possibile malfunzionamento della caldaia: l’impianto e la relativa documentazione sono stati posti sotto sequestro per gli accertamenti tecnici.

Le indagini sono in corso per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

