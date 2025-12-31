Mattinata di incidenti nel territorio aretino: scontro tra auto a Castiglion Fiorentino e pedoni investiti ad Arezzo

Mattinata intensa per i soccorsi nel territorio aretino, con due distinti interventi del 118 della ASL Toscana Sud Est avvenuti a breve distanza di tempo tra Castiglion Fiorentino e Arezzo.

Il primo allarme è scattato alle ore 12:08 per un incidente stradale tra due autovetture lungo la strada provinciale SP27, nel comune di Castiglion Fiorentino, all’altezza della chiesa di San Marco. Nel sinistro sono rimasti feriti due uomini: un 42enne, trasportato in codice 2 all’ospedale di Cortona, e un 62enne, condotto in codice minore all’ospedale della Fratta. Il conducente dell’auto grigia sarebbe riuscito a uscire autonomamente dal mezzo. A bordo dell’auto scura viaggiavano invece un padre con il figlio di circa 8 anni; l’incidente è avvenuto nei pressi del campo sportivo dove il bambino svolge gli allenamenti con la Castiglionese. Sul posto sono intervenuti l’infermierizzata di Foiano, la Misericordia di Castiglion Fiorentino, i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale. I Vigili del Fuoco hanno poi lasciato l’area dopo le prime operazioni di messa in sicurezza.

Poco dopo, alle ore 12:28, un secondo intervento ha impegnato i soccorritori ad Arezzo per un investimento di pedoni avvenuto in viale Mecenate. Un uomo di 35 anni e due minori sono stati soccorsi e trasportati in codice 2 all’ospedale San Donato. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti l’automedica di Arezzo, la Croce Bianca, la Misericordia e la Polizia Municipale, che ha avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

In entrambe le situazioni, la tempestività dei soccorsi ha consentito un rapido trasferimento dei feriti alle strutture sanitarie, mentre restano in corso le verifiche delle forze dell’ordine.