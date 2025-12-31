Un uomo residente nella provincia di Arezzo è stato arrestato dopo un controllo della Polizia Stradale sull’Autostrada del Sole, all’altezza di Laterina e Pergine Valdarno. Il nervosismo del conducente ha portato alla scoperta di una pistola clandestina con munizioni nascosta in auto. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire oltre mezzo chilo di marijuana pronta per lo spaccio. L’uomo è stato arrestato per detenzione di arma clandestina e droga e condotto in carcere su disposizione dell’autorità giudiziaria.
Fermato in A1 con arma clandestina: arrestato dalla Polizia di Stato
Controllo di routine sull’Autostrada del Sole si trasforma in un’operazione antidroga e antiarmi della Polizia di Stato
