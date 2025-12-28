6.4 C
Principio d'incendio in un'abitazione a Badia al Pino: cinque persone in ospedale

Principio d’incendio in un’abitazione a Badia al Pino: cinque persone in ospedale

Paura nel primo pomeriggio per un principio d’incendio in una casa singola

Paura nel primo pomeriggio di oggi a Badia al Pino. Alle 14.45 è stato attivato il servizio di emergenza 118 della ASL Toscana Sud Est per un principio d’incendio sviluppatosi all’interno di una casa singola in via Madonna dell’Olio.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi con l’ambulanza India 6 e un mezzo BLSD della Croce Bianca di Arezzo, oltre ai Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’abitazione ed evitato conseguenze più gravi.

Cinque le persone coinvolte: tre donne di 55, 25 e 18 anni e due uomini di 82 e 19 anni. Tutti sono stati trasportati in codice 2 al Pronto soccorso di Arezzo per accertamenti, prevalentemente a scopo precauzionale. Le loro condizioni non destano preoccupazione.

Sono in corso le verifiche per chiarire le cause che hanno dato origine al principio d’incendio.

Immagine archivio

