10 C
Comune di Arezzo
martedì, Dicembre 23, 2025
type here...
HomeIn primo pianoCastiglion Fiorentino: scuole che chiudono, balle che crollano

Castiglion Fiorentino: scuole che chiudono, balle che crollano

Tra rimpalli di responsabilità e milioni spesi altrove, la Giunta chiude i plessi e scopre all’improvviso problemi “noti da anni”

Gianni Bufaloni
By Gianni Bufaloni

-

E il Sindaco che scappa dalle responsabilità come dalla neve a luglio)

Bastava una domandina, una eh, mica un interrogatorio della CIA.
E invece crac!
Durante l’ultimo Consiglio Comunale il castello di carte della Giunta è venuto giù peggio di un gazebo all’Antignano con la libecciata.

La domanda era semplice semplice:
che vuol fare il Comune sulle scuole de La Nave e Santa Cristina?

Risposta del Sindaco?
Una supercazzola durata quanto un gelato al sole, ma con un finale chiarissimo:
le scuole chiudono. Punto.
Non per i bambini.
Non per i numeri.
Ma perché “io un mi prendo responsabilità”.

Tradotto dal politichese:
“Chiudo tutto così dormo tranquillo”.

E qui casca l’asino. Anzi, tutta la stalla.

I problemi strutturali – ammissione del Vicesindaco – si sapevano da anni.
Per La Nave c’era pure un progetto dal 2021.
E allora la domanda vien da sé:
che s’è fatto in tutto ‘sto tempo?

Nulla.
Zero.
Nisba.
Ma ora improvvisamente scopriamo che:

  • Santa Cristina è pericolosa perché… è su due piani
    (oddio, nemmeno fosse il Burj Khalifa)
  • La Nave rischia perché sul tetto potrebbero accumularsi 30 cm di neve

Trenta centimetri.
A Castiglione.
Oh, ma che s’è spostato il paese in Lapponia e un ce l’hanno detto?

E non provino nemmeno a raccontare la storiella dei soldi che mancano.
Perché quando c’è da spendere, i quattrini saltano fuori come i funghi:

  • 500 mila euro per i giardini
  • 500 mila per il campo di Fontesecca
  • 500 mila per Santa Chiara
  • 1 milione per “aggiustare” la TARI (che ora i cittadini pagano con rincari fino al 15%)
  • milioni alla Spiaggina per costruire il famoso “bunker”
    (altro che asilo nido, manco fosse Fort Knox)
  • 700 mila euro per un nuovo campo sportivo

E l’elenco potrebbe continuare fino a Natale.

La verità è una sola, e fa pure male dirla:
le scuole chiudono per scelta politica, non per necessità.
Scelta figlia di una programmazione che definire “carente” è un complimento.

E non è finita.
Il Sindaco, con una sincerità degna di miglior causa, ha pure ammesso che altre scuole chiuderanno.

Quali?
Manciano?
Montecchio?
Fate voi, tanto il copione è sempre lo stesso.

Questo è il modello di città che ci stanno servendo:
frazioni svuotate,
bambini sui pullman per ore,
via Ghizzi intasata come l’Aurelia a Ferragosto,
comunità smontate pezzo per pezzo.

Le scuole non sono caselle da Excel.
Sono presìdi di vita, di futuro, di identità.

E finché qualcuno farà finta di non capirlo,
noi continueremo a dirlo.
Forte.
Chiaro.
E senza zucchero sopra.

Testo satirico ispirato a un comunicato del Gruppo Consiliare Rinascimento Castiglionese

Articoli correlati:

Rossellino, al parcheggio crollan gli alberi (e la pazienza degli aretini) Scuole chiuse e bocche cucite! A Castiglioni si studia… a porte serrate! Due torri sì, due torri no: al Giotto spunta pure il Comitato del “Ma Anche Basta” Arezzo, piovono 200mila euro dalla Regione. Bene il digitale… ma prima troviamo ‘ndo farla la pipì e ‘ndo parcheggiare! Arezzo, Giunta e opposizione tutti d’accordo davanti al panettone Via dell’Infernaccio: dopo 56 anni s’è scoperto di chi è. Ora asfaltatela, bischeri Arezzo, allarme biscia: arrivano i pompieri per un serpente che scappava più di lui Autovelox dei miracoli: ad Arezzo la multa si misura “a naso”

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Festività natalizie: variazioni nei presidi Asl Toscana Sud Est ad Arezzo
Gianni Bufaloni
Gianni Bufaloni
Gianni Bufaloni (nato il 1° aprile di un anno imprecisato, perché gli piace mantenere un alone di mistero) è un giornalista, scrittore e debunker di professione, noto per il suo acume nel smontare bufale e teorie del complotto con una buona dose di ironia. Cresciuto tra vecchie macchine da scrivere, giornali ingialliti e discussioni animate al bar, sviluppa fin da giovane un'insana passione per la verità… e per il caffè corretto. Dopo una laurea mai del tutto confermata in Giornalismo Investigativo presso l'Università della Vita e un master in Sarcasmo Applicato, si dedica alla sua missione: scovare fandonie, ridicolizzare fake news e dare il tormento ai complottisti più fantasiosi. Ha collaborato con testate inesistenti come Il Giornale delle Bufale, La Verità (Quella Vera) e Fact-Checker’s Monthly, oltre a essere autore del bestseller immaginario "La Terra è rotonda e altre scomode verità". Attualmente vive tra la redazione e i social, dove smonta quotidianamente le teorie più assurde con il suo motto: "Una bufala al giorno toglie il neurone di torno". Se lo cercate, probabilmente sta battibeccando con qualche utente convinto che gli Illuminati controllino il meteo.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024