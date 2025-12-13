6.4 C
Comune di Arezzo
sabato, Dicembre 13, 2025
type here...
HomeCronachePoliticaVia Tiziano, scontro sulla lottizzazione: “promesse mancate e nessun confronto con i...

Via Tiziano, scontro sulla lottizzazione: “promesse mancate e nessun confronto con i cittadini”

Urbanistica e partecipazione: i consiglieri attaccano la lottizzazione e chiedono ascolto ai cittadini

Redazione
By Redazione

-

“Alla vigilia del prossimo Consiglio Comunale, nel quale approderà l’adozione della lottizzazione in via Tiziano, ribadiamo con forza la nostra contrarietà al progetto”. Con queste parole i consiglieri comunali Francesco Romizi, Alessandro Caneschi e Giovanni Donati tornano a esprimere il loro netto no all’intervento urbanistico previsto nel quartiere Giotto.

Secondo i consiglieri, l’area oggi destinata a verde urbano verrebbe trasformata in un comparto residenziale con la realizzazione di due torri di otto o nove piani, un intervento giudicato “radicale, sproporzionato e lontano dalle reali esigenze del quartiere”. Una scelta che, a loro avviso, comporterebbe la perdita di uno degli ultimi spazi verdi della zona, già fortemente urbanizzata, con conseguenze negative sulla qualità della vita, sul traffico e sull’equilibrio urbanistico complessivo.

A rafforzare la posizione contraria c’è la forte mobilitazione dei cittadini: oltre tremila firme raccolte dal comitato di quartiere testimoniano un dissenso ampio e trasversale. “Un segnale chiaro che l’amministrazione avrebbe dovuto ascoltare e rispettare”, sottolineano i consiglieri, denunciando invece l’assenza di un reale confronto.

Nel mirino finisce in particolare l’operato dell’assessore Francesca Lucherini, accusata di non aver rispettato gli impegni presi pubblicamente. “Era stato garantito un percorso trasparente e partecipato, con il coinvolgimento dei residenti. Nulla di tutto questo è avvenuto: nessun tavolo di confronto, nessun processo partecipativo, neppure un’assemblea pubblica”, affermano Romizi, Caneschi e Donati, parlando di un fatto politicamente grave che rischia di minare la fiducia tra amministrazione e cittadini.

Per i consiglieri, la lottizzazione di via Tiziano non può essere considerata una semplice pratica tecnica, ma una decisione destinata a incidere profondamente sul futuro del quartiere e sulla vita di centinaia di famiglie. Da qui la richiesta al Consiglio Comunale di respingere la proposta e di avviare un percorso serio per destinare l’area a una funzione pubblica, più coerente con le esigenze reali della città.

“È il momento di scegliere che tipo di città vogliamo lasciare ai nostri figli – concludono –: una città sempre più cementificata o una capace di proteggere e rigenerare il proprio patrimonio”.

Articoli correlati:

Arezzo, Consiglio comunale: focus su disinfestazione, allagamenti, ex scuole e piano di recupero del Pionta Arezzo inaugura il 1° Festival dell’Innovazione Urbana: due giorni per immaginare la città del futuro Ghinelli: “sul fronte migranti e sicurezza il Governo ha ascoltato il nostro appello” Menchetti: “Polizia Municipale e SUAP, cosa accadrà alle Posizioni Organizzative in scadenza?” Consiglio Comunale di Arezzo del 25 settembre 2025 Pupo torna a Mosca: “Un concerto per celebrare l’amore tra Italia e Russia” Arezzo, vittoria “miracolosa”: tre punti senza mai tirare in porta Vittorio Giorgetti lascia la Lega: “Non mi rappresenta più”. Entra nel gruppo misto in Consiglio Comunale

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Arezzo lancia AR-CER-s: nasce la prima Comunità Energetica Rinnovabile Solidale della città
Articolo successivo
Il PD scopre la Groviera: peccato che un sia al banco formaggi ma sulle strade
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024