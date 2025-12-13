Via Tiziano, scontro sulla lottizzazione: “promesse mancate e nessun confronto con i cittadini”

“Alla vigilia del prossimo Consiglio Comunale, nel quale approderà l’adozione della lottizzazione in via Tiziano, ribadiamo con forza la nostra contrarietà al progetto”. Con queste parole i consiglieri comunali Francesco Romizi, Alessandro Caneschi e Giovanni Donati tornano a esprimere il loro netto no all’intervento urbanistico previsto nel quartiere Giotto.

Secondo i consiglieri, l’area oggi destinata a verde urbano verrebbe trasformata in un comparto residenziale con la realizzazione di due torri di otto o nove piani, un intervento giudicato “radicale, sproporzionato e lontano dalle reali esigenze del quartiere”. Una scelta che, a loro avviso, comporterebbe la perdita di uno degli ultimi spazi verdi della zona, già fortemente urbanizzata, con conseguenze negative sulla qualità della vita, sul traffico e sull’equilibrio urbanistico complessivo.

A rafforzare la posizione contraria c’è la forte mobilitazione dei cittadini: oltre tremila firme raccolte dal comitato di quartiere testimoniano un dissenso ampio e trasversale. “Un segnale chiaro che l’amministrazione avrebbe dovuto ascoltare e rispettare”, sottolineano i consiglieri, denunciando invece l’assenza di un reale confronto.

Nel mirino finisce in particolare l’operato dell’assessore Francesca Lucherini, accusata di non aver rispettato gli impegni presi pubblicamente. “Era stato garantito un percorso trasparente e partecipato, con il coinvolgimento dei residenti. Nulla di tutto questo è avvenuto: nessun tavolo di confronto, nessun processo partecipativo, neppure un’assemblea pubblica”, affermano Romizi, Caneschi e Donati, parlando di un fatto politicamente grave che rischia di minare la fiducia tra amministrazione e cittadini.

Per i consiglieri, la lottizzazione di via Tiziano non può essere considerata una semplice pratica tecnica, ma una decisione destinata a incidere profondamente sul futuro del quartiere e sulla vita di centinaia di famiglie. Da qui la richiesta al Consiglio Comunale di respingere la proposta e di avviare un percorso serio per destinare l’area a una funzione pubblica, più coerente con le esigenze reali della città.

“È il momento di scegliere che tipo di città vogliamo lasciare ai nostri figli – concludono –: una città sempre più cementificata o una capace di proteggere e rigenerare il proprio patrimonio”.