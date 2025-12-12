Rigutino: Natale di merda, ladri di tombe

Pensavamo d’averle viste tutte. Davvero. Dopo il ladro di profumi ai Babbi Natale dell’Alveare – uno che probabilmente voleva odorare i profumi aretini mentre scappava come un furetto – credevamo sinceramente d’aver raschiato il barile dell’indecenza.

E invece no. Il barile aveva il doppio fondo. E sotto c’era Rigutino.

Perché qui non si parla più di furtarelli da quattro soldi o di mani leste da discount. Qui si parla di rubare una piantina dal cimitero, dal Babbo Natale sulla tomba di un padre.

Avete capito bene: al cimitero.

Dove la gente va piano, abbassa la voce e – in teoria – anche la testa.

Fabrizio lo scrive sul gruppo di sei di Rigutino, e lo scrive come si scrive quando ti sale il sangue agli occhi:

“Credo sia proprio uno schifo rubare anche al cimitero… come fai a dormire la notte?”

Domanda legittima. Anche perché la risposta più probabile è: benissimo, magari russando, con la piantina sul comodino e la coscienza in modalità “silenzioso”.

Qui non siamo più alla vergogna. Qui siamo al fallimento antropologico.

Qui Babbo Natale non porta i doni: li ruba ai morti.

Altro che spirito natalizio: questo è spirito di cantina, di quelli che puzzano di umido e di anima persa.

Rubare a un morto non è solo essere ladri.

È essere vuoti, secchi, inermi anche davanti a una lapide.

È guardare una tomba e pensare: “Oh, questa piantina starebbe bene sul mio balcone”.

E poi ci si chiede perché il paese è incazzato, perché la gente sbotta sui gruppi Facebook, perché si urla “vergogna” a caratteri cubitali.

Perché se non urli, qui, ti resta solo da piangere.

Rigutino, complimenti.

Dal ladro profumato siamo passati al ladro da camposanto.

Il prossimo passo cos’è? Rubare i fiori all’ospedale? Le stampelle ai disabili? L’aria a chi respira piano?

A chi ha preso quella piantina:

restituiscila.

Non perché sei stato visto.

Ma perché sei stato misurato.

E il risultato fa schifo.

Buon Natale.

E no, Babbo Natale stavolta non ti guarda dall’alto.

Ti guarda schifato.