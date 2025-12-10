10.7 C
Comune di Arezzo
mercoledì, Dicembre 10, 2025
Camion incastrato nel sottopasso di via Vittorio Veneto: l’ennesimo duello epico tra tir e cemento armato

Il sottopasso di via Vittorio Veneto miete un’altra vittima: camion incastrato e social in festa

-

La leggenda vuole che il sottopasso di via Vittorio Veneto, ad Arezzo, non sia un semplice tratto di strada, ma una creatura viva, un guardiano di cemento, un’entità che da anni seleziona con meticolosa precisione i mezzi troppo cresciuti che osano sfidarlo.
E stamattina, puntuale come le tasse, si è consumato l’ennesimo scontro: camion contro sottopasso, 0 a 1.

Il mezzo, ignaro o temerario (la storia non ce lo dirà mai), si è infilato sotto l’arco con quello slancio tipico di chi pensa:
“Oh, secondo me ci passo.”
E invece no.
Il sottopasso ha risposto con un secco: “Proprio per nulla.”
Risultato: camion incastrato a panino, traffico paralizzato, passanti increduli e Arezzo intera che guarda, sospira e commenta sui social come davanti a una saga infinita.

La scena immortalata, condivisa, commentata… e memata
In pochi minuti le foto hanno invaso le bacheche Facebook e Instagram. E, come sempre, i commenti degli aretini sono diventati la colonna sonora dell’evento.
Tra i più gettonati:

  • Giancarlo, pratico come un geometra col righello in mano:
    “I segnali vanno messi prima, così uno non ci arriva proprio al sottopasso!”
    Giancarlo, in città ti vogliono già come assessore alla viabilità.
  • Tiziana, diplomata in ironia applicata:
    “Della serie ho preso la patente stanotte 🙈.”
    Una carezza e uno schiaffo nella stessa frase. Genio.
  • Michaela, visione distopica ma costruttiva:
    “Wow! Almeno lo buttassero giù completamente… così altro cantiere in città e si va solo a piedi 🤣.”
    Visto l’andazzo, potrebbe essere davvero il prossimo step del piano urbano.

Sul posto i vigili del fuoco: “Di nuovo? Sì, di nuovo.”
I vigili del fuoco sono arrivati con l’esperienza di chi ormai ha un cassetto dedicato:
“Operazioni camion-incastrati: servizio 278.”
Nessun ferito, per fortuna, solo una gran pazienza necessaria per liberare il mezzo, smaltire i pezzi sparsi e convincere il sottopasso a mollare la presa.

Il traffico, ovviamente, è andato in tilt: automobilisti che sgirano, pedoni che fotografano, ciclisti che ringraziano perché a loro non succede mai.

Il sottopasso, ancora una volta, resta imbattuto
La città potrebbe teoricamente installare sensori, laser, sirene, ologrammi di Gandalf che dicono “YOU SHALL NOT PASS!”, ma nulla pare davvero fermare la naturale attrazione tra camion sovrappeso e quel tratto di strada ribassato.

D’altra parte, il sottopasso di via Vittorio Veneto ha ormai una fama tale che qualcuno propone di:

  • metterci un contatore luminoso
    “Giorni senza camion incastrati: 0.”
  • candidarlo a patrimonio Unesco
  • usarlo per il prossimo spot turistico:
    “VisitArezzo: dove anche i camion si fermano.”

