Autostrade, pioggia di cantieri in Toscana: chiusure e deviazioni su A1 e A11 nei prossimi giorni

10 dicembre 2025 – Settimana complessa per chi viaggia sulla rete autostradale toscana. Numerosi interventi di manutenzione interesseranno infatti l’A1 e l’A11, con chiusure programmate di tratti, svincoli e aree di servizio. Di seguito la mappa degli interventi previsti.

A1 – Allacciamento con la Fi-Pi-Li

Per lavori ai giunti di dilatazione, dalle 22 di giovedì 11 alle 6 di venerdì 12 dicembre sarà chiuso il tratto tra Firenze Scandicci e l’allacciamento con la Fi-Pi-Li, in direzione Pisa/Livorno.

Percorso alternativo: indicazioni per Firenze Centro, poi uscita Ponte a Greve/Viadotto dell’Indiano e rientro verso la Fi-Pi-Li.

A1 Panoramica

Interventi di manutenzione alle gallerie comporteranno la chiusura del tratto Rioveggio–Pian del Voglio:

Giovedì 11, ore 9–13: chiusura verso Firenze. Chiusa anche l’entrata di Rioveggio. Alternativa: A1 Direttissima, stazione di Badia.

chiusura verso Firenze. Chiusa anche l’entrata di Rioveggio. Alternativa: A1 Direttissima, stazione di Badia. Giovedì 11, ore 14–18: chiusura verso Bologna. Chiusa l’entrata di Pian del Voglio. Alternativa: A1 Direttissima, stazione di Badia.

Il collegamento Bologna–Firenze rimarrà comunque garantito tramite la Direttissima.

A1 – Chiusi–Chianciano Terme

Per rifacimento della segnaletica, dalle 22 dell’11 alle 6 del 12 dicembre, chiusura totale della stazione.

Alternative: Fabro o Valdichiana.

A1 – Firenze Impruneta

Annullata la chiusura prevista nella notte 12–13 dicembre.

Resta confermata la chiusura dalle 22 del 10 alle 6 dell’11 dicembre, in entrata (entrambe le direzioni) e in uscita per chi proviene da Roma, per lavori di pavimentazione e giunti.

Alternative: Firenze Sud e Firenze Scandicci.

A1 – Firenze Sud–Incisa Reggello

Per lavori di pavimentazione e manutenzione gallerie, chiusura totale del tratto in entrambe le direzioni dalle 22 del 13 alle 6 del 14 dicembre.

Chiuse anche le aree di servizio Chianti Ovest ed Est (21–6).

Alternative:

verso Roma: uscita Firenze Sud e rientro a Incisa

verso Firenze/Bologna: uscita Incisa e rientro a Firenze Sud.

A1 Direttissima

Per manutenzione in galleria, dalle 21 dell’11 alle 6 del 12 dicembre sarà chiuso il tratto La Quercia – Aglio verso Firenze.

Chiuse anche le stazioni di Badia e Firenzuola-Mugello, oltre all’area di servizio Badia Ovest (20–6).

Alternative: percorre la A1 Panoramica.

A1 – Firenze Scandicci

Per ispezioni e manutenzione delle barriere, chiusura dell’entrata verso Bologna nelle notti 11 e 12 dicembre (22–6).

Alternativa: Firenze Nord.

A1 – Valdichiana

Per lavori di segnaletica e sicurezza, chiusura della stazione dalle 22 del 10 alle 6 dell’11 dicembre.

Alternative: Monte San Savino o Chiusi–Chianciano Terme.

A1 – Incisa Reggello

Per riqualifica delle barriere, chiusura dell’entrata verso Firenze nelle notti 10 e 11 dicembre (22–6).

Alternativa: Firenze Sud.

A11 – Pistoia–Montecatini Terme

Per manutenzione del verde, chiusura del tratto verso Pisa dalle 22 dell’11 alle 6 del 12 dicembre.

Chiusura area di servizio Serravalle Nord (21–6).

Alternativa: percorso SR435 e rientro a Montecatini.

A11 – Capannori

Per lavori di pavimentazione, chiusura della stazione dalle 22 del 12 alle 6 del 13 dicembre, in entrata verso Pisa e in uscita per chi proviene da Firenze.

Alternative: Lucca Est o Altopascio.