Fermati per rubare penne, scoperti con oltre tre etti di droga: arrestato un 19enne, denunciato l’amico

Doveva essere un banale intervento per un furto di penne e matite, ma gli agenti delle Volanti si sono trovati davanti a una piccola centrale dello spaccio. I due ragazzi, poco meno che ventenni, erano stati sorpresi dal commesso di un negozio di via Piave mentre cercavano di uscire senza pagare la merce.

Il loro atteggiamento nervoso ha insospettito i poliziotti, che durante la perquisizione hanno trovato addosso ai giovani alcune dosi di hashish. Da lì è scattato il controllo a casa, dove è emersa la vera sorpresa: oltre 350 grammi di droga tra hashish e marijuana, contanti per più di 2.000 euro e tutto il materiale per confezionare le dosi.

Per il ragazzo con la quantità minore è partita una denuncia; l’altro è finito in arresto, misura poi convalidata dal giudice con l’obbligo di firma.

Immagine: archivio