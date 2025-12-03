Il Centro Tecnico BM torna alla vittoria: espugnato il campo di Moncalieri, GranTorino ko 78-63

Il Centro Tecnico BM Arezzo ritrova il sorriso e torna al successo dopo settimane difficili, conquistando la prima vittoria esterna della stagione nel posticipo contro GranTorino. A Moncalieri finisce 78-63 per gli amaranto, protagonisti di una prestazione solida e convincente.

Coach Fioravanti ha potuto contare sull’innesto di Matteo Tersillo, al rientro in maglia aretina dopo gli anni nel settore giovanile: il suo apporto si è rivelato prezioso, garantendo nuove rotazioni e dando energia su entrambe le metà campo.

La partita si apre in equilibrio, ma un mini-break di 5-0 consente agli amaranto di chiudere il primo quarto avanti 19-14. Nel secondo periodo Arezzo alza ulteriormente l’intensità difensiva: i canestri di Vagnuzzi, Pelucchini e Tersillo spingono il Centro Tecnico BM sul +15 dell’intervallo (41-26).

Nel terzo quarto qualche palla persa di troppo impedisce la fuga definitiva, ma la squadra di Fioravanti mantiene comunque il controllo del match. GranTorino tenta il tutto per tutto nell’ultimo periodo, trovando quattro triple in rapida successione che riportano i piemontesi fino al -9.

Arezzo però non trema: alcuni recuperi difensivi e un gioco da tre punti del capitano Toia, che sigla il 66-51 a cinque minuti dalla sirena, ristabiliscono le distanze. Gli amaranto gestiscono con maturità gli ultimi possessi, portando a casa due punti pesanti per classifica e morale.

Un successo che rilancia la squadra in vista degli ultimi due impegni dell’anno: domenica al Palasport Estra contro la Virtus Siena e sabato 20 dicembre sul parquet dell’USE Empoli.