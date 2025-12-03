8.7 C
Comune di Arezzo
mercoledì, Dicembre 3, 2025
type here...
HomeCronacheSportIl Centro Tecnico BM torna alla vittoria: espugnato il campo di Moncalieri,...

Il Centro Tecnico BM torna alla vittoria: espugnato il campo di Moncalieri, GranTorino ko 78-63

Prestazione solida degli amaranto, trascinati da Toia e dal rientrante Tersillo, che conquistano a Moncalieri la prima vittoria esterna della stagione

Redazione
By Redazione

-

Il Centro Tecnico BM Arezzo ritrova il sorriso e torna al successo dopo settimane difficili, conquistando la prima vittoria esterna della stagione nel posticipo contro GranTorino. A Moncalieri finisce 78-63 per gli amaranto, protagonisti di una prestazione solida e convincente.

Coach Fioravanti ha potuto contare sull’innesto di Matteo Tersillo, al rientro in maglia aretina dopo gli anni nel settore giovanile: il suo apporto si è rivelato prezioso, garantendo nuove rotazioni e dando energia su entrambe le metà campo.

La partita si apre in equilibrio, ma un mini-break di 5-0 consente agli amaranto di chiudere il primo quarto avanti 19-14. Nel secondo periodo Arezzo alza ulteriormente l’intensità difensiva: i canestri di Vagnuzzi, Pelucchini e Tersillo spingono il Centro Tecnico BM sul +15 dell’intervallo (41-26).

Nel terzo quarto qualche palla persa di troppo impedisce la fuga definitiva, ma la squadra di Fioravanti mantiene comunque il controllo del match. GranTorino tenta il tutto per tutto nell’ultimo periodo, trovando quattro triple in rapida successione che riportano i piemontesi fino al -9.

Arezzo però non trema: alcuni recuperi difensivi e un gioco da tre punti del capitano Toia, che sigla il 66-51 a cinque minuti dalla sirena, ristabiliscono le distanze. Gli amaranto gestiscono con maturità gli ultimi possessi, portando a casa due punti pesanti per classifica e morale.

Un successo che rilancia la squadra in vista degli ultimi due impegni dell’anno: domenica al Palasport Estra contro la Virtus Siena e sabato 20 dicembre sul parquet dell’USE Empoli.

Articoli correlati:

Varela scatta, Arena spinge e io… l’ho già detto: quest’anno si sale! Amaranto Channel diventa partner ufficiale Lega Pro: dirette e contenuti esclusivi sull’Arezzo Dopo la spaghettata di pesce, l’Arezzo si digerisce il Bra con due gol e tanto sudore Coppa Italia, Arezzo di rimonta: Bra battuto 2-1 Commenti e discussione dopo la prima di Coppa 52ª Scalata al Castello: ad Arezzo arriva il fuoriclasse etiope Haile Telahun Bekele L’ACF Arezzo parte col piede giusto: vittoria in trasferta sul Vicenza (1-2) all’esordio in Serie B Femminile Prima del Saracino, l’Arezzo al buratto Pesaro ha fatto 5

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Castiglion Fiorentino nel panico: ladri, telecamere mimetiche e sindaco “a due velocità”
(tutte in retromarcia)
Articolo successivo
Capodanno Arezzo 2025: l’autointervista che non troverete su Piazza Grande
(ma che forse qualcuno avrebbe preferito NON leggere)
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024