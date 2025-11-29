Schianto nella notte sulla SR71: quattro giovani feriti, attivato il 118 alle 2:04

Attivato alle 2:04, il servizio di emergenza 118 della ASL TSE è intervenuto nella notte per un grave incidente stradale avvenuto in località Ottavo, lungo la SR71, nel comune di Arezzo.

Secondo quanto riferito, si è trattato di un sinistro che ha coinvolto un solo mezzo con a bordo quattro giovani.

I Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo sono giunti sul posto poco dopo le 2:00. Al loro arrivo hanno trovato tre dei ragazzi già fuori dal veicolo, affidati alle cure del personale sanitario. Il quarto occupante, invece, era incarcerato all’interno dell’auto: è stato estratto dalle squadre dei Vigili del Fuoco e consegnato al 118 per le necessarie cure.

Sul posto sono intervenuti:

– Misericordia di Castiglion Fiorentino con infermiere a bordo

– Croce Rossa di Arezzo

– Misericordia di Monte San Savino

– Vigili del Fuoco

– Polizia, per rilievi e gestione della viabilità

– 118, per l’assistenza ai feriti

I quattro giovani, tre uomini (due di 26 anni e uno di 30 anni) e una ragazza di 20 anni, sono stati trasportati in codice 2 all’ospedale San Donato di Arezzo.