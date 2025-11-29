3 C
Comune di Arezzo
sabato, Novembre 29, 2025
type here...
HomeCronacheFatti di cronacaSchianto nella notte sulla SR71: quattro giovani feriti, attivato il 118 alle...

Schianto nella notte sulla SR71: quattro giovani feriti, attivato il 118 alle 2:04

Intervento notturno dei soccorsi sulla SR71 per un violento incidente in località Ottavo

Redazione
By Redazione

-

Attivato alle 2:04, il servizio di emergenza 118 della ASL TSE è intervenuto nella notte per un grave incidente stradale avvenuto in località Ottavo, lungo la SR71, nel comune di Arezzo.

Secondo quanto riferito, si è trattato di un sinistro che ha coinvolto un solo mezzo con a bordo quattro giovani.

I Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo sono giunti sul posto poco dopo le 2:00. Al loro arrivo hanno trovato tre dei ragazzi già fuori dal veicolo, affidati alle cure del personale sanitario. Il quarto occupante, invece, era incarcerato all’interno dell’auto: è stato estratto dalle squadre dei Vigili del Fuoco e consegnato al 118 per le necessarie cure.

Sul posto sono intervenuti:
Misericordia di Castiglion Fiorentino con infermiere a bordo
Croce Rossa di Arezzo
Misericordia di Monte San Savino
Vigili del Fuoco
Polizia, per rilievi e gestione della viabilità
118, per l’assistenza ai feriti

I quattro giovani, tre uomini (due di 26 anni e uno di 30 anni) e una ragazza di 20 anni, sono stati trasportati in codice 2 all’ospedale San Donato di Arezzo.

Articoli correlati:

Incidente notturno sulla SR71 a Castel Focognano: ferito un 27enne Due incidenti in moto nel Casentino e ad Arezzo: due feriti in codice giallo Incidente sull’A1 al km 350: cinque feriti trasportati all’ospedale della Gruccia Incidente stradale a La Fratta (Cortona): due uomini feriti, trasportati in ospedale Tragico scontro tra auto e moto sulla SR71: muore soccorritore della Croce Rossa di Arezzo Incidente sulla E45 a Pieve Santo Stefano: tre feriti, uno trasportato in elisoccorso a Careggi Grave incidente sulla Marecchiese: 20enne in moto trasportato in codice rosso a Careggi Grave incidente sulla SP 9 Fiorentina a Faella: tre feriti, intervento dell’elisoccorso

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Bombola misteriosa in via Umbria: ad Arezzo arriva la “mina anti-scemo” (ma lo scemo vince sempre)
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024