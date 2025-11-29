7.7 C
Castiglion Fiorentino, auto distrutta dalle fiamme: secondo rogo nella notte a Lucignano

Due incendi d’auto tra notte e mattina: interventi dei Vigili del Fuoco a Castiglion Fiorentino e Lucignano, nessun ferito ma vetture completamente distrutte

Redazione
By Redazione

-

Momenti di forte apprensione questa mattina a Castiglion Fiorentino, dove un’auto ha improvvisamente preso fuoco in via del Palazzuolo intorno alle 10:00. Il conducente, accortosi del fumo che fuoriusciva dal cofano subito dopo essersi fermato, ha chiamato i soccorsi.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cortona, che hanno rapidamente spento l’incendio. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma la Mercedes Classe A è andata completamente distrutta.

L’episodio segue un altro incendio avvenuto nella notte: poco prima delle 2:00, i Vigili del Fuoco di Arezzo sono intervenuti sulla SP19, nel comune di Lucignano, per un’auto in fiamme. Anche in questo caso non si segnalano persone coinvolte.
Presenti sul posto anche i Carabinieri di Cortona per gli accertamenti.

(Foto PlayVideo di Jonathan Barillari)

Articoli correlati:

