Castiglion Fiorentino, auto distrutta dalle fiamme: secondo rogo nella notte a Lucignano

Momenti di forte apprensione questa mattina a Castiglion Fiorentino, dove un’auto ha improvvisamente preso fuoco in via del Palazzuolo intorno alle 10:00. Il conducente, accortosi del fumo che fuoriusciva dal cofano subito dopo essersi fermato, ha chiamato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cortona, che hanno rapidamente spento l’incendio. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma la Mercedes Classe A è andata completamente distrutta.

L’episodio segue un altro incendio avvenuto nella notte: poco prima delle 2:00, i Vigili del Fuoco di Arezzo sono intervenuti sulla SP19, nel comune di Lucignano, per un’auto in fiamme. Anche in questo caso non si segnalano persone coinvolte.

Presenti sul posto anche i Carabinieri di Cortona per gli accertamenti.

(Foto PlayVideo di Jonathan Barillari)