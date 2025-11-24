Settore giovanile: un weekend tra goleade, rimonte e conferme

Fine settimana intenso per il vivaio amaranto, con prestazioni che confermano la crescita delle diverse squadre. La Primavera travolge il Foggia 5-1 con una prova brillante firmata da uno straordinario Sussi. L’Under 17 cade 2-1 contro la Pro Patria dopo una gara giocata alla pari ma condizionata dall’espulsione di Ulivieri. L’Under 15 domina il primo tempo e va sul 2-0, ma nella ripresa subisce la rimonta dei lombardi e si deve accontentare del 2-2. Grande rammarico anche per l’Under 14, fermata sul 1-1 da un portiere avversario in giornata super. A chiudere il weekend, il successo per 3-1 dell’Under 13 contro il Pontedera.
Un bilancio complessivamente positivo, fatto di progressi, buone prestazioni e tanti giovani protagonisti.