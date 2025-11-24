7.9 C
Comune di Arezzo
lunedì, Novembre 24, 2025
type here...
HomeCronacheSportSettore giovanile: un weekend tra goleade, rimonte e conferme

Settore giovanile: un weekend tra goleade, rimonte e conferme

Un fine settimana ricco di emozioni per il vivaio amaranto, tra vittorie convincenti e rimonte subite

Redazione
By Redazione

-

Fine settimana intenso per il vivaio amaranto, con prestazioni che confermano la crescita delle diverse squadre. La Primavera travolge il Foggia 5-1 con una prova brillante firmata da uno straordinario Sussi. L’Under 17 cade 2-1 contro la Pro Patria dopo una gara giocata alla pari ma condizionata dall’espulsione di Ulivieri. L’Under 15 domina il primo tempo e va sul 2-0, ma nella ripresa subisce la rimonta dei lombardi e si deve accontentare del 2-2. Grande rammarico anche per l’Under 14, fermata sul 1-1 da un portiere avversario in giornata super. A chiudere il weekend, il successo per 3-1 dell’Under 13 contro il Pontedera.

Un bilancio complessivamente positivo, fatto di progressi, buone prestazioni e tanti giovani protagonisti.

Articoli correlati:

Weekend vincente per il settore giovanile ACF Arezzo! Mattia Falciani vola a 1.79: nuovo record toscano nel salto in alto! Un elogio al Presidente: passione, impegno e visione per l’Arezzo Calcio SBA beffata nel finale: a Torino la rimonta del Don Bosco Crocetta costa caro agli amaranto Troppa Mens Sana per il Centro Tecnico BM: ad Arezzo finisce 75-93 Discobolo 2025: ad Arezzo premi allo sport che educa e unisce Caos Serie C: tra svendite, addii e ricostruzioni… ma l’Arezzo sogna il colpo grosso! Arezzo in ritiro a Dimaro: amichevole con il Napoli il 22 luglio, biglietti già in vendita

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
La Gymnaestrada Petrarca brilla al Gran Prix federale
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024