Nel pomeriggio di oggi i Vigili del Fuoco di Arezzo sono intervenuti in località Montedoglio, nel comune di Pieve Santo Stefano, per soccorrere due ragazzi rimasti bloccati nel torrente Singerna a causa dell’improvviso innalzamento del livello dell’acqua.
La squadra dei soccorritori acquatici, supportata dall’elicottero Drago del comando di Arezzo, ha raggiunto i giovani in difficoltà e li ha portati in salvo dopo manovre rese delicate dalla corrente sostenuta del torrente.
Sul posto è intervenuto anche il personale del 118, che ha preso in carico i due ragazzi per un controllo precauzionale. Fortunatamente non si registrano feriti, ma solo un grande spavento. L’intervento tempestivo dei soccorritori ha evitato conseguenze ben più gravi.
Due ragazzi intrappolati nel torrente Singerna: intervento dei Vigili del Fuoco li mette in salvo
-
Nel pomeriggio di oggi i Vigili del Fuoco di Arezzo sono intervenuti in località Montedoglio, nel comune di Pieve Santo Stefano, per soccorrere due ragazzi rimasti bloccati nel torrente Singerna a causa dell’improvviso innalzamento del livello dell’acqua.
Sostieni L'OrticaUn gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal