Due ragazzi intrappolati nel torrente Singerna: intervento dei Vigili del Fuoco li mette in salvo

Nel pomeriggio di oggi i Vigili del Fuoco di Arezzo sono intervenuti in località Montedoglio, nel comune di Pieve Santo Stefano, per soccorrere due ragazzi rimasti bloccati nel torrente Singerna a causa dell’improvviso innalzamento del livello dell’acqua.

La squadra dei soccorritori acquatici, supportata dall’elicottero Drago del comando di Arezzo, ha raggiunto i giovani in difficoltà e li ha portati in salvo dopo manovre rese delicate dalla corrente sostenuta del torrente.

Sul posto è intervenuto anche il personale del 118, che ha preso in carico i due ragazzi per un controllo precauzionale. Fortunatamente non si registrano feriti, ma solo un grande spavento. L’intervento tempestivo dei soccorritori ha evitato conseguenze ben più gravi.