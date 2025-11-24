8 C
Comune di Arezzo
lunedì, Novembre 24, 2025
Due ragazzi intrappolati nel torrente Singerna: intervento dei Vigili del Fuoco li mette in salvo

Nel pomeriggio di oggi i Vigili del Fuoco di Arezzo sono intervenuti in località Montedoglio, nel comune di Pieve Santo Stefano, per soccorrere due ragazzi rimasti bloccati nel torrente Singerna a causa dell’improvviso innalzamento del livello dell’acqua.
La squadra dei soccorritori acquatici, supportata dall’elicottero Drago del comando di Arezzo, ha raggiunto i giovani in difficoltà e li ha portati in salvo dopo manovre rese delicate dalla corrente sostenuta del torrente.
Sul posto è intervenuto anche il personale del 118, che ha preso in carico i due ragazzi per un controllo precauzionale. Fortunatamente non si registrano feriti, ma solo un grande spavento. L’intervento tempestivo dei soccorritori ha evitato conseguenze ben più gravi.

