La Gymnaestrada Petrarca brilla al Gran Prix federale

La squadra aretina protagonista tra le eccellenze della ginnastica italiana

La Ginnastica Petrarca è stata protagonista al Gran Prix, il gran galà federale che ogni anno riunisce al PalaBigi di Reggio Emilia le eccellenze italiane della ginnastica. Il gruppo Gymnaestrada, invitato come una delle migliori espressioni nazionali della disciplina, ha presentato una coreografia dedicata al valore dell’amicizia, interpretata da ventisei atleti e atlete guidati dall’allenatrice Federica Peloso e dalla capitana Alessia Peruzzi. L’esibizione, accompagnata da un brano originale dell’artista aretino SudSudden, ha ricevuto applausi e consensi dal pubblico.

Archiviata la serata del Gran Prix, la Gymnaestrada tornerà in pedana sabato 29 novembre al teatro Giotto di Borgo San Lorenzo per “Cuore Toscano”, la nuova festa regionale della Federazione Ginnastica d’Italia. Qui la Petrarca presenterà un esercizio dedicato all’arte italiana e riceverà due riconoscimenti: uno come società con il maggior numero di tesserati in Toscana e uno per la squadra di Ginnastica Artistica Maschile, premiata per i risultati raggiunti nei campionati nazionali.

«Questi successi confermano l’impegno e la passione dei nostri ragazzi e del nostro staff», commenta il presidente Simone Rossi.

Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
