Arezzo, quattro incidenti in poche ore: sette feriti in codice 2

Giornata intensa per i soccorritori nel territorio aretino, chiamati a intervenire su quattro distinti incidenti avvenuti nell’arco di poche ore.

Il primo sinistro si è verificato alle 12:25 lungo la SP556, nel comune di Stia, dove due auto si sono scontrate. Nell’impatto sono rimasti feriti un uomo di 71 anni e una donna di 35, entrambi stabilizzati sul posto e trasferiti in codice 2 al Pronto Soccorso di Arezzo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti l’equipaggio India 4 BLSD della Croce Rossa di Stia e le Forze dell’Ordine di Bibbiena per i rilievi.

Nel pomeriggio, intorno alle 15:37, un secondo incidente ha coinvolto una moto e un’auto in via Tarlati ad Arezzo. La motociclista, una donna di 69 anni, è stata soccorsa e portata in codice 2 al Pronto Soccorso. Presenti l’ambulanza BLSD della Misericordia di Arezzo e la Polizia Municipale, impegnata nella ricostruzione della dinamica.

Un terzo intervento è stato attivato alle 18:37 a Ponte Buriano, lungo la SP1, per un incidente che ha coinvolto un’auto. I soccorritori di India 7 e BLSD CB Arezzo, insieme alle Forze dell’Ordine, hanno assistito un uomo di 24 anni e un minore, entrambi trasportati in codice 2 al Pronto Soccorso.

Alle 19:09, infine, il 118 ASL TSE è stato allertato per uno scontro tra due auto lungo la SP19, nel comune di Lucignano. Feriti un uomo di 65 anni e un giovane di 24 anni, anche loro trasferiti in codice 2 all’ospedale di Arezzo. Presenti l’equipaggio India 6 con la Misericordia di Monte San Savino e le Forze dell’Ordine di Cortona.