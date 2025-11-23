4.9 C
Comune di Arezzo
domenica, Novembre 23, 2025
type here...
HomeCronacheFatti di cronacaArezzo, quattro incidenti in poche ore: sette feriti in codice 2
Sala operativa 118

Arezzo, quattro incidenti in poche ore: sette feriti in codice 2

Quattro sinistri tra Stia, Arezzo, Ponte Buriano e Lucignano: sette persone trasportate in codice 2 al Pronto Soccorso

Redazione
By Redazione

-

Giornata intensa per i soccorritori nel territorio aretino, chiamati a intervenire su quattro distinti incidenti avvenuti nell’arco di poche ore.

Il primo sinistro si è verificato alle 12:25 lungo la SP556, nel comune di Stia, dove due auto si sono scontrate. Nell’impatto sono rimasti feriti un uomo di 71 anni e una donna di 35, entrambi stabilizzati sul posto e trasferiti in codice 2 al Pronto Soccorso di Arezzo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti l’equipaggio India 4 BLSD della Croce Rossa di Stia e le Forze dell’Ordine di Bibbiena per i rilievi.

Nel pomeriggio, intorno alle 15:37, un secondo incidente ha coinvolto una moto e un’auto in via Tarlati ad Arezzo. La motociclista, una donna di 69 anni, è stata soccorsa e portata in codice 2 al Pronto Soccorso. Presenti l’ambulanza BLSD della Misericordia di Arezzo e la Polizia Municipale, impegnata nella ricostruzione della dinamica.

Un terzo intervento è stato attivato alle 18:37 a Ponte Buriano, lungo la SP1, per un incidente che ha coinvolto un’auto. I soccorritori di India 7 e BLSD CB Arezzo, insieme alle Forze dell’Ordine, hanno assistito un uomo di 24 anni e un minore, entrambi trasportati in codice 2 al Pronto Soccorso.

Alle 19:09, infine, il 118 ASL TSE è stato allertato per uno scontro tra due auto lungo la SP19, nel comune di Lucignano. Feriti un uomo di 65 anni e un giovane di 24 anni, anche loro trasferiti in codice 2 all’ospedale di Arezzo. Presenti l’equipaggio India 6 con la Misericordia di Monte San Savino e le Forze dell’Ordine di Cortona.

 

Articoli correlati:

Giornata di incidenti in provincia di Arezzo: interventi del 118 tra Valdichiana, Valtiberina e Casentino Scontro frontale sul raccordo Arezzo-Battifolle: due feriti trasportati in ospedale Incidente tra auto e moto ad Arezzo: 24enne trasportata in ospedale Incidente tra due auto sulla SS73 ad Arezzo: due feriti in codice 2 al San Donato Arezzo, arrestato spacciatore in flagranza: sequestrati cocaina, hashish e contanti Terrore ad Arezzo: 55enne attende l’ex compagna fuori dal lavoro con una pistola, arrestato Incendio in un appartamento a Chiani: intervento dei Vigili del Fuoco, due persone controllate per inalazione di fumo Arezzo, furto al ristorante dell’Hotel Piero della Francesca: ladro forza gli infissi e porta via la cassa

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Arezzo, vittoria da grande squadra: ad Ascoli conferma di una capolista matura
Articolo successivo
Felice Rogialli racconta i musici: sguardi e istanti dalla festa di Santa Cecilia
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024